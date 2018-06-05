Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı

Erzurum\u2019da iki esnaf grubu aras\u0131nda \u00e7\u0131kan, b\u0131\u00e7ak ve bastonlar\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada 7 ki\u015fi yaraland\u0131. Polis sald\u0131rganlar\u0131 etkisiz hale getirip yere yat\u0131rarak ellerini kelep\u00e7eledi. \r\n,Olay, d\u00fcn saat 18.00 s\u0131ralar\u0131nda Erzurum\u2019un Yakutiye il\u00e7esi Mahalleba\u015f\u0131 semti Semt Garaj\u0131 i\u00e7erisinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, garaj i\u00e7erisindeki market i\u015fletmecileriyle seyyar sat\u0131c\u0131lar aras\u0131nda yer meselesi y\u00fcz\u00fcnden ba\u015flayan tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcre sonra b\u0131\u00e7akl\u0131, bastonlu kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Kavgada 3 ki\u015fi b\u0131\u00e7aklanarak, 4 ki\u015fi de baston darbesiyle yaraland\u0131. \r\n,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevk edildi. Polis taraflar\u0131 birbirinden ay\u0131rarak sald\u0131rganlar\u0131 etkisiz hale getirdi. Yere yat\u0131r\u0131larak elleri kelep\u00e7elenen sald\u0131rganlar ekip otolar\u0131yla polis merkezlerine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n,Yaral\u0131lar\u0131n ambulanslarla hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan iki taraf yak\u0131nlar\u0131 G\u00fcrc\u00fckap\u0131 Polis Merkezi \u00f6n\u00fcnde yeniden kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. Polis merkezi \u00f6n\u00fcnde b\u0131\u00e7aklarla birbirlerine sald\u0131ran \u00f6fkeli gruba polis ekipleri an\u0131nda m\u00fcdahale etti. Taraflar etkisiz hale getirilirken \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Polis ekipleri ba\u015fka bir olay ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in hastanelerde geni\u015f g\u00fcvenlik tedbiri ald\u0131. \r\n,Olayla ilgili tahkikat ba\u015flat\u0131ld\u0131. \r\n