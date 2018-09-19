Erzurum'da kaybolan 2 çocuk annesi bulundu

Merkez Aziziye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Dada\u015fkent semtinde ya\u015fayan P\u0131nar Unus, hafta sonu \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte ailesinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 A\u015fkale il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ko\u015fap\u0131nar k\u00f6y\u00fcne gitti. ,P\u0131nar Unus, ge\u00e7en 16 Eyl\u00fcl'de saat 13.00 s\u0131ralar\u0131nda o\u011flu ile birlikte annesi Engin Ur\u00e7ar'\u0131n yan\u0131na gitmek i\u00e7in kay\u0131npederi M\u00fcdahir Unus'un evinden ayr\u0131ld\u0131. ,Annesinin evinin \u00f6n\u00fcne geldi\u011finde P\u0131nar Unus, o\u011flundan kay\u0131npederinin evinde unuttu\u011fu \u00e7antas\u0131n\u0131 getirmesini istedi. ,\u00c7antay\u0131 al\u0131p anneannesinin evine d\u00f6nen \u00e7ocuk, annesini burada bulamad\u0131. ,K\u00f6y i\u00e7erisinde uzun s\u00fcre P\u0131nar Unus'u arayan yak\u0131nlar\u0131 durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunlar\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen kad\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in t\u00fcm k\u00f6yl\u00fcler seferber oldu. ,Evler, samanl\u0131klar, ah\u0131rlar, da\u011fl\u0131k arazi, otlak ve sulak alanlar\u0131n didik didik aranmas\u0131na ra\u011fmen gen\u00e7 kad\u0131na ula\u015f\u0131lamad\u0131. ,\u0130z takip k\u00f6peklerinin de kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aramalarda ekipler, drone deste\u011fiyle arazideki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n,\u0130l\u00e7eye 20 kilometre uzakl\u0131ktaki Ko\u015fap\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde bug\u00fcn erken saatlerde arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na yeniden ba\u015fland\u0131. ,Gen\u00e7 kad\u0131n saat 11.00 s\u0131ralar\u0131nda k\u00f6ye 8-10 kilometre uzakl\u0131kta K\u0131blep\u0131narlar\u0131 mevkiinde kom\u015fular\u0131 taraf\u0131ndan bitkin halde bulundu.\r\n\r\n,Korktu\u011fu ve insanlardan ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n, tekrar hastaneye yatmak istemedi\u011fi i\u00e7in ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Karde\u015finin bulunmas\u0131 i\u00e7in seferber olan herkese te\u015fekk\u00fcr eden Aziz Ur\u00e7ar, "\u00c7ok mutluyuz karde\u015fimize ula\u015ft\u0131k. Biraz korkmu\u015f. Hastaneye gitmek istemedi\u011fi i\u00e7in buradaki sa\u011fl\u0131k ekiplerine ilk m\u00fcdahalesini yapt\u0131raca\u011f\u0131z. Herkese \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederiz" dedi.,.,Olay Erzurum'da meydana geldi.