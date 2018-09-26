Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı

Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019in yeni ekibi B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Erzurumspor\u2019da ilk 6 haftada al\u0131nan ba\u015far\u0131s\u0131z sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan Teknik Direkt\u00f6r Mehmet Alt\u0131parmak ile yollar ayr\u0131ld\u0131.\r\n,Mavi-beyazl\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cY\u00f6netim Kurulumuz, MKE Ankarag\u00fcc\u00fc ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplanm\u0131\u015f, teknik direkt\u00f6r\u00fcm\u00fcz Mehmet Alt\u0131parmak ile kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak yollar\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131r., Tak\u0131m\u0131z\u0131n ge\u00e7en sezon lige \u00e7\u0131kmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck eme\u011fi olan Mehmet Alt\u0131parmak ve ekibine bug\u00fcne kadar kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze yapt\u0131klar\u0131 hizmetler i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde ba\u015far\u0131lar diliyoruz\u201d ifadelerine yer verildi. \r\n,.,BB Erzurumspor y\u00f6netiminden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, tak\u0131m\u0131 ba\u015far\u0131ya ta\u015f\u0131yacak yeni bir teknik ekiple anla\u015fmak i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \r\n\r\n