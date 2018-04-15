Esad açıkladı! 'Hepsi Rusya'ya yerleştirildi'

Rus kaynaklar\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re Esad toplant\u0131da ailesinin Rusya'ya yerle\u015ftirildi\u011fini bildirdi.\r\n,\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131l Rusya tatilinde \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade eden Esad, bu nedenle \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n orada olmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,ABD, Fransa ve \u0130ngiltere'nin Esad rejimine y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonras\u0131, Esad rejiminden \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n,Suriye'de Be\u015f\u015far Esad rejimine yak\u0131n ailelerle ger\u00e7ekle\u015fen bir toplant\u0131da Esad'\u0131n ailesine ili\u015fkin bir soruyu cevaplad\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Suriye'de me\u015fruiyeti kalmam\u0131\u015f eli kanl\u0131 lider Esad, Suriye i\u00e7 sava\u015f\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131larla \u00e7o\u011fu kad\u0131n ve \u00e7ocuk on binlerce sivilin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden oldu.\r\n