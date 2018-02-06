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Türkiye Gazetesi

Esad’dan şok YPG hamlesi! İlerliyorlar...

Esad’dan şok YPG hamlesi! İlerliyorlar...
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Irak'tan Suriye'ye giren terör örgütü PKK konvoyu, YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geçerek Menbic'e kadar geldi. Beşar Esad rejiminin konvoyun Afrin'e doğru geçişine izin verdiği bildiriliyor. PKK konvoyu Afrin'e girerse TSK'yla büyük bir çatışma yaşanabilir. Zeytin Dalı harekatı devam ederken, Afrin'de sıkışan terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardım götürmek isteyen terör konvoyu Menbiç sınırına ulaştı.Afrin'de ilk cephe hattı çöken terör örgütü şehir savaşlarına hazırlanırken, kuşatılan bölgede silah sıkıntısı çekiyor. Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.

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