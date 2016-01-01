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Esad'dan Türkiye için skandal Afrin hamlesi
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Kimyasal ve ağır silahlarla kendi halkından, kadın-çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarcasının da vatanından göç etmesine sebep olan katil Esad rejimi, BM'ye Türkiye'yi şikayet etti.
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