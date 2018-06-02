Esad rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimi ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK aras\u0131nda petrol takas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren anla\u015fma sa\u011fland\u0131. \u00d6rg\u00fct, i\u015fgal etti\u011fi en b\u00fcy\u00fck petrol yata\u011f\u0131 El \u00d6mer'den verdi\u011fi her 100 varil ham petrol kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda rejimden 75 varil mazot alacak.\r\n,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK ve Be\u015f\u015far Esad rejimi, Suriye'nin do\u011fusundaki Deyrizor ilinde \u00f6rg\u00fct\u00fcn i\u015fgalindeki en b\u00fcy\u00fck yataklardan El \u00d6mer'den \u00e7\u0131kart\u0131lan petrol\u00fc takas etme konusunda anla\u015fmaya vard\u0131. AA'n\u0131n Deyrizor'daki g\u00fcvenilir kaynaklardan edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, YPG\/PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc Deyrizor'da i\u015fgal etti\u011fi en b\u00fcy\u00fck petrol yata\u011f\u0131 El \u00d6mer'den elde etti\u011fi ham petrol\u00fc mazot kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda rejimle takas konusunda anla\u015ft\u0131.\r\n,Anla\u015fma gere\u011fi, YPG\/PKK'n\u0131n rejime verdi\u011fi her 100 varil ham petrol kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda rejimden 75 varil mazot alacak. Ekim 2017'de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e'\u0131n El \u00d6mer yata\u011f\u0131ndan \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan onlarca ABD askeri YPG\/PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin saf\u0131nda b\u00f6lgeyi koruma alt\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Kaynaklar, \u00fclkenin en zengin petrol yata\u011f\u0131 niteli\u011findeki El \u00d6mer'den g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 15 bin varil petrol\u00fcn \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Rejim ve YPG\/PKK yakla\u015f\u0131k bir y\u0131l \u00f6nce Suriye'de \u00f6rg\u00fct\u00fcn i\u015fgal etti\u011fi Haseke ilindeki sahalardan \u00e7\u0131kar\u0131lan petrol\u00fcn gelirini payla\u015fma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131. ABD destekli ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, Suriye'de petrol kaynaklar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 70'ini i\u015fgal ediyor.\r\n,Irak s\u0131n\u0131r\u0131na hakim Deyrizor, \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck enerji kaynaklar\u0131na sahip. Kenti ikiye b\u00f6len F\u0131rat Nehri'nin do\u011fusu Suriye'nin en b\u00fcy\u00fck petrol sahalar\u0131n\u0131 olu\u015fturan 11 yata\u011f\u0131 bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. Bu petrol sahalar\u0131, tahmini hesaplamalara g\u00f6re Suriye'nin enerji kaynaklar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7te birini olu\u015fturuyor.,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, Deyrizor'un kuzeydo\u011fu k\u0131rsal\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck gaz tesisi Koniko'yu 23 Eyl\u00fcl 2017'de ele ge\u00e7irirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en b\u00fcy\u00fck petrol sahas\u0131 El \u00d6mer'i i\u015fgal etmi\u015fti. \u00dclkedeki b\u00fct\u00fcn petrol rafinerileri ise rejim g\u00fc\u00e7lerinin kontrol\u00fc alt\u0131nda bulunuyor.