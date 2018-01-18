Esad rejiminden Afrin tehdidi: 'Türk uçaklarını yok etmeye hazırız'
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Suriye devlet televizyonu, olası Afrin operasyonunun Şam yönetimi tarafından "saldırı girişimi" olarak değerlendirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bu tehdide Türkiye her türlü tedbiri alır." diyerek cevap verdi.
Suriye olası Afrin operasyonuna ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Suriye devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat'ın Türkiye tarafından Afrin'e yönelik herhangi bir girişimin "saldırı eylemi" olarak değerlendirileceğini söylediği bilgisini geçti.