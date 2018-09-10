Esad rejiminin hedefi terör örgütü YPG

Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n Suriye'deki uzant\u0131s\u0131 YPG, Haseke'de rejim askerleriyle \u00e7at\u0131\u015fmaya girdi.,\u00c7at\u0131\u015fmada 11 rejim askeri \u00f6l\u00fcrken 7 de YPG'li ter\u00f6rist \u00f6ld\u00fc.,\u00c7at\u0131\u015fma nedeniyle \u015eam y\u00f6netiminden olduk\u00e7a sert bir a\u00e7\u0131klama geldi.,Esad rejimi, 11 askerin intikam\u0131n\u0131n YPG'den al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,YPG'nin \u00f6z\u00fcr a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u015eam y\u00f6netimi, YPG'ye gereken dersin verilece\u011fine dikkat \u00e7ekti.,Esad ile YPG aras\u0131nda son d\u00f6nemde ili\u015fkiler olduk\u00e7a gergindi.,Rejim, YPG'li ter\u00f6ristlerin i\u015fgal alt\u0131nda tuttu\u011fu b\u00f6lgeleri geri almak istiyor.