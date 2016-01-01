Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki barınma merkezini vurdu

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DÜNYA
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Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah mesaj
DÜNYA
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Trump'tan skandal çıkış: Nükleer seçenek kullanılmalı
MAGAZİN
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı | Survivor'da elenen isim kim? ( 1 Nisan Survivor Eleme)
DÜNYA
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Esad güçleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın barınma merkezini vurdu
YAŞAM
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UMKE görevlisi Burak Tatar Afrin'de şehit oldu
DÜNYA
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Kuzey Kore'de bir ilk! Onlar söyledi, Kim dinledi
SPOR
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ÖZET İZLE: Galatasaray 2-1 Trabzonspor maçı Özeti ve Golleri izle | GS, Trabzon maçı kaç kaç bitti
SPOR
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ÖZET İZLE: Denizlispor 3-1 Ankaragücü maçı özeti ve golleri izle | Denizli Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
EKONOMİ
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Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 60 yıllık rüya gerçek oluyor
SPOR
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ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-3 Balıkesirspor maçı özeti ve golleri izle | Eskişehir Balıkesir maçı kaç kaç bitti?
SPOR
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Kütahyaspor şampiyonluk şansını kaybetti
SPOR
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ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-2 Başakşehir maçı özeti ve golleri izle | Akhisar Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
EĞİTİM
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TİKA'dan Afganistan'daki üniversite yurduna destek
DÜNYA
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İsrail'den Gazze sınırına yeni savunma füzesi bataryaları
DÜNYA
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Meksika'da cezaevindeki ayaklanmada 7 polis öldü
SAĞLIK
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Soğanı sütle karıştırınca bakın ne oluyor!
MAGAZİN
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Bir dönemin efsane yarışması 'Akademi̇ Türkiye'nin Pınar'ı bakın şimdi ne yapıyor?
GÜNDEM
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Orgeneral Akar'dan Zeytin Dalı açıklaması
GÜNDEM
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Afrin'den acı haber: Şehidimiz var
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerî kamuflajla sınır karakolunu ziyaret etti
Yeni
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Esad, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki barınma merkezini vurdu
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Esad rejimi Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta’daki geçici barınma merkezini vurdu.
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