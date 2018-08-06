Esenyurt'ta küçük çocuğunu kafasını yol ortasında bariyerlere vuran babaya linç

Esenyurt'ta Suudi Arabistan uyruklu baba, \u00e7ocu\u011funu yol ortas\u0131nda d\u00f6verek kafas\u0131n\u0131 demir bariyerle vurdu. ,Esenyurt'ta psikolojik sorunlar\u0131 bulunan Suudi Arabistan uyruklu bir \u015fah\u0131s \u00e7ocu\u011funu yolun ortas\u0131nda d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131. H\u0131z\u0131n\u0131 alamayan cani baba daha sonra \u00e7ocu\u011funun kafas\u0131n\u0131 yol ortas\u0131nda bulunan demir bariyerlere vurdu.,Olay Esenyurt'da \u00f6\u011fle saatlerinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re psikolojik sorunlar\u0131 bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed T\u0131mraz isimli baba, \u00e7ocu\u011funu yol ortas\u0131nda d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131. ,Son olarak da \u00e7ocu\u011fu birka\u00e7 kez s\u0131rt \u00fcst\u00fc yere vuran adama bu s\u0131rada yoldan ge\u00e7en s\u00fcr\u00fcc\u00fcler m\u00fcdahale etti. \u00c7ocu\u011fu cani adam\u0131n elinden alan vatanda\u015flar adam\u0131 lin\u00e7 etmeye kalkt\u0131. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan baba, tedavisi yap\u0131lmak \u00fczere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,Ya\u015fanan olay sonras\u0131nda \u00e7ocu\u011fu hastaneye g\u00f6t\u00fcren Muhammet Yunuso\u011flu "Ben olay ya\u015fan\u0131rken b\u00fcfedeydim bende kavga oldu\u011funu zannettim hemen olay yerine gittim. \u00c7ocu\u011fun yerde yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm hemen kuca\u011f\u0131ma alarak ilk yard\u0131m da bulundum ve hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm" dedi.\r\n\r\n,Olay esnas\u0131nda postane de bulunan Tuncay G\u00fcl isimli bir vatanda\u015f ise "Ben postanedeydim orta ref\u00fcjde kalabal\u0131\u011f\u0131n topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm olay yerine gitti\u011fimde yerde yatan k\u00fc\u00e7\u00fck erkek \u00e7ocu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm kafas\u0131nda ve bel k\u0131sm\u0131nda b\u00fcy\u00fck darbe vard\u0131. ,\u00c7ocu\u011fun durumu ciddiyetini korudu\u011fu bildirildi.,Bu s\u0131ra da tesad\u00fcfen yoldan ge\u00e7en sivil bir polis memuru araya girerek cani babay\u0131 lin\u00e7 edilmekten son anda kurtard\u0131.\r\n\r\n,Dayakla yetinmeyen cani adam daha sonra k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun kafas\u0131n\u0131 yol ortas\u0131nda bulunan demir bariyerlere vurmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n, Birka\u00e7 kez de \u00e7ocu\u011funu yere vuran babaya \u00e7evredeki vatanda\u015flar m\u00fcdahale etti. \u00c7ocu\u011fu cani adam\u0131n elinden alan vatanda\u015flar adam\u0131 da lin\u00e7 etmeye kakt\u0131. Yaral\u0131 \u00e7ocuk ve vatanda\u015flar\u0131n d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fc baba, hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130lk m\u00fcdahalesi olay yerinde \u00e7evrede bulunan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7ocuk ise yak\u0131nda bulunan bir \u00f6zel hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fu yerden yere vurarak \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar babay\u0131 lin\u00e7 ederken, \u00e7ocu\u011fun durumunun ciddiyetini korudu\u011fu belirtildi.,Biz olay\u0131n ilk \u00f6nce kaza oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Ama daha sonra baban\u0131n \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendim baban\u0131n ciddi \u015fekilde ceza almas\u0131 laz\u0131m" diye konu\u015ftu.