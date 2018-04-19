Esenyurt'ta yangın paniği: 12 kişi mahsur kaldı

\u0130stanbul'da gece yar\u0131s\u0131 facian\u0131n e\u015fi\u011finden d\u00f6n\u00fcld\u00fc.,\u00c7ok say\u0131da ki\u015fi mahsur kald\u0131.,Yang\u0131n, saat 02:30 s\u0131ralar\u0131nda Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1559. Sokak \u00fczerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re sokak \u00fczerinde bulunan 5 katl\u0131 bir apartman\u0131n giri\u015f kat\u0131nda hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n sonucu apartman dumanla kaplan\u0131rken, \u00fcst katlarda bulunan aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n oldu\u011fu 12 ki\u015fi duman nedeniyle binada mahsur kald\u0131. \u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven arac\u0131yla \u00fcst katlarda mahsur kalan aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n oldu\u011fu 12 ki\u015fiyi kurtard\u0131. Sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan ambulansta yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan dumandan etkilenen vatanda\u015flar \u00e7evredeki hastanelere sevk edildi.\r\nCan kayb\u0131 ve yaralanman\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 yang\u0131nda sokak \u00fczerinde ya\u015fanan panik yang\u0131n\u0131n s\u00f6nd\u00fcr\u00fclmesiyle sona erdi.\r\nDumandan etkilenenlerin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeni ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.