Esenyurt'taki dehşet anları: Küçük çocuk beyin kanaması geçirmiş

Esenyurt'ta psikolojik sorunlar\u0131 oldu\u011fu iddia edilen Suudi Arabistanl\u0131 Nidhal Mohammed T\u0131mraz, 2 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funu yol ortas\u0131nda d\u00f6v\u00fcnce \u00e7evredekiler taraf\u0131ndan lin\u00e7 edilmek istenmi\u015fti. ,Yoldan ge\u00e7en sivil bir polis taraf\u0131ndan \u00f6fkeli kalabal\u0131\u011f\u0131n elinden al\u0131nan Nidhal Mohammed T\u0131mraz polis merkezindeki sorgusunun ard\u0131ndan adliyeye sevkedildi.\r\n\r\n,Beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi belirlenen 2 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. ,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun daha \u00f6nce de bir \u00e7ok kez \u015fiddete maruz kalm\u0131\u015f olabilece\u011fi kaydedildi. \r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun hayati tehlikeyi atlatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken kal\u00e7as\u0131nda da derin kesikler bulundu\u011fu belirtildi. ,.,Esenyurt'ta cani baba evlad\u0131n\u0131 d\u00f6verek hastanelik etmi\u015fti. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuktan k\u00f6t\u00fc haber geldi.