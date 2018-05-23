Eşi elektrik akımına kapıldı, feryadı yürekler dağladı

Bir s\u00fcre demir iskele ile \u00e7at\u0131 i\u015fine devam eden i\u015f\u00e7iler fabrikan\u0131n \u00fczerinden ge\u00e7en y\u00fcksek gerilim hatt\u0131n\u0131 fark etmedi.,Polis gerekli incelemeyi yapt\u0131ktan sonra cenazeler adli t\u0131p kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131,Demir iskeleyi y\u00fcksek gerilim hatt\u0131n\u0131n alt\u0131na getiren i\u015f\u00e7iler, iskelenin hatta \u00e7arpmas\u0131 sonucu ak\u0131ma kap\u0131ld\u0131. ,\u00c7evredeki i\u015f\u00e7iler kazay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce hemen sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. ,Olay, Seyhan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u00fc\u00e7\u00fckdikili Mahallesi'nde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, \u00e7at\u0131 i\u015fleri yapan \u0130brahim Demir (34), \u0130brahim Bi\u00e7er (36) ve Hasan Sabur, D-400 karayolundaki plastik fabrikas\u0131nda sabah \u00e7at\u0131 yap\u0131m i\u015fine ba\u015flad\u0131. ,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri Demir ve Bi\u00e7er'in hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, Sabur'un ise yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren \u0130brahim Bi\u00e7er ve \u0130brahim Demir'in cans\u0131z bedenleri otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,\u0130\u015f\u00e7iler beraber \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 iki arkada\u015f\u0131n\u0131n feci \u015fekilde \u00f6lmesi nedeniyle \u015foka girdi. Baz\u0131 i\u015f\u00e7iler g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. \r\n,A\u011flayan ve \u015foka giren i\u015f\u00e7ileri arkada\u015flar\u0131 teskin etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bu arada yaral\u0131 Sabur ise hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olay yerine gelen polis kazayla ilgili \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n,Bir s\u00fcre sonra ise Demir'in e\u015fi Durdu, babas\u0131 Cafer ve k\u0131z karde\u015fi Necla, fabrikada kaza oldu\u011funu \u00f6\u011frenip olay yerine araba ile geldi. ,Ancak polis olay yerinde \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aile i\u00e7eri al\u0131nmad\u0131. Demir'in bir yak\u0131n\u0131 demir kap\u0131n\u0131n \u00fczerinden atlayarak i\u00e7eri girdi. ,Babas\u0131, e\u015fi ve k\u0131z karde\u015fi ise demir kap\u0131 \u00f6n\u00fcnde g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. Demir'in e\u015fi Durdu'nun, "\u0130brahim beni b\u0131rakma" diye demire sar\u0131larak a\u011f\u0131t yakmas\u0131 herkesin y\u00fcre\u011fini da\u011flad\u0131. ,K\u0131z karde\u015fi Necla Demir de bir s\u00fcre sonra demir kap\u0131n\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131p i\u00e7eri girdi ancak i\u015f\u00e7iler ve polis onu da g\u00fc\u00e7l\u00fckle d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Bir s\u00fcre sonra aileye Demir'in ak\u0131ma kap\u0131larak hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi s\u00f6ylendi. ,Demir'in e\u015fi Durdu bunu duyunca sinir krizi ge\u00e7irip demir kap\u0131y\u0131 yumruklayarak, "\u0130brahim beni neden b\u0131rak\u0131p gittin, neden tehlikeli i\u015flerde onu \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131n\u0131z" diye feryat etti. ,Kendini yere atan kad\u0131n g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. \u0130brahim Demir'in 4 \u00e7ocu\u011fu oldu\u011fu, son \u00e7ocu\u011funun 15 g\u00fcn \u00f6nce d\u00fcnyaya geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi.