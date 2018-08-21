Eşi tarafından aldatıldığı iddia edilen Kibariye'den flaş hamle!

E\u015fi taraf\u0131ndan aldat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen Kibariye'den fla\u015f hamle geldi.,E\u015fi Ali K\u00fc\u00e7\u00fckbal\u00e7\u0131k'la evlili\u011findeki krizi atlatan Kibariye, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn bir kahvalt\u0131 salonundan \u00e7\u0131karken objektiflere tak\u0131ld\u0131. ,.,G\u00fcndo\u011fan Mahallesinde ev alarak yaz boyunca Bodrum\u2019da tatil yapan ikili, evliliklerini tazelemeye ba\u015flad\u0131. ,Kibariye ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda \u201cKocam beni terk etmese ben gitmem\u201d diyerek son noktay\u0131 koymu\u015ftu. ,Kibariye, e\u015finin kendisini aldatt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 i\u00e7in "Bizi \u00e7ekemiyorlar anam, benim keyfim yerinde" diyerek, mutluluk bozu verdi.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n e\u015finin kendisini aldatt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f ve zor g\u00fcnler ge\u00e7irmi\u015fti.