Eşi tarafından bu hâle getirildi

Antalya'da bir kad\u0131n, 2 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunun a\u011fz\u0131nda bisk\u00fcvi art\u0131\u011f\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde e\u015fi taraf\u0131ndan feci \u015fekilde darp edildi. ,Sebebi ise duyanlar\u0131 \u015foke etti.,Ma\u011fdur kad\u0131n, o geceyi \u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabiri M\u00fcmine Y. ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Antalya'da kuzeni olan 36 ya\u015f\u0131ndaki H.Y. ile 8 y\u0131ld\u0131r evlili\u011fi bulunan 29 ya\u015f\u0131ndaki 2 \u00e7ocuk annesi M\u00fcmine Y., bir s\u00fcredir \u0130stanbul'da teyzesinin yan\u0131nda kalan ve Kurban Bayram\u0131'n\u0131n 4. g\u00fcn\u00fc evine d\u00f6nen 4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131na, ho\u015f geldin partisi verip onun i\u00e7in pasta yapt\u0131. Ak\u015fam birlikte yemek yedikten sonra k\u0131z\u0131na pastay\u0131 g\u00f6steren M\u00fcmine Y., ard\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flunu da sevindirmek i\u00e7in eline bisk\u00fcvi verdi. ,Salona giden ufakl\u0131k bisk\u00fcvisini yerken iddialara g\u00f6re baba H.Y., o\u011flunun a\u011fz\u0131nda ve ellerinde bisk\u00fcvi art\u0131klar\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle e\u015fine seslendi, ancak cevap alamamas\u0131 \u00fczerine ikili aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. ,H.Y. yine iddiaya g\u00f6re e\u015fini, 'Neden \u00e7ocu\u011fun a\u011fz\u0131 silinmedi?', 'Bilerek beni duymazl\u0131ktan geldin' diyerek e\u015fini \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde tekme tokat d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131. ,Kavga sonras\u0131 yere y\u0131\u011f\u0131lan M\u00fcmine Y., \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Burada yap\u0131lan kontrollerde, 2 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n\u0131n burnunda \u00e7atlak ve kolundan beline kadar bir\u00e7ok yerinde doku zedelenmesi tespit edildi. ,Hastane polisi taraf\u0131ndan ifadesi al\u0131nan M\u00fcmine Y., e\u015finden \u015fikayet\u00e7i oldu. ,H.Y. i\u00e7in ise uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 al\u0131nd\u0131. E\u015fine bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7maya haz\u0131rlanan gen\u00e7 kad\u0131n, \u015fu anda kulland\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7 ve a\u011fr\u0131 kesiciler sayesinde ayakta durmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabiriyle o ak\u015fam ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 payla\u015fan M\u00fcmine Y., bir tak\u0131m sebeplerden \u00f6t\u00fcr\u00fc \u0130stanbul'daki teyzesinin yan\u0131nda kalan ve Kurban Bayram\u0131'n\u0131n 4. g\u00fcn\u00fc yine teyzesiyle birlikte geri d\u00f6nen k\u0131z\u0131 i\u00e7in pasta s\u00fcrpriz yapmak istedi\u011fini ifade etti. ,Ailecek mutlu bir ak\u015fam ge\u00e7irmeyi hayal edip \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n isteklerini k\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da dile getiren M\u00fcmine Y., olay an\u0131n\u0131 ise \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131, "Cuma g\u00fcn\u00fc gece saat 12.00 civar\u0131yd\u0131. ,Yeme\u011fimizi yedik. K\u0131z\u0131ma \u0130stanbul'da ablam bak\u0131yordu. O geldi diye onu k\u0131ramad\u0131m. Evde haz\u0131r kek vard\u0131, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131m, 'Anne buna ne yapaca\u011f\u0131z?' diye sordu. Ben de, 'Pasta yapaca\u011f\u0131z, mum dikece\u011fiz' dedim. O ara da o\u011flum bisk\u00fcvi istedi, verdim o da i\u00e7eriye girmi\u015f. \u0130\u00e7eriye girdi\u011finde eli ve a\u011fz\u0131 batm\u0131\u015f. ,E\u015fim de bana seslenmi\u015f, ama ben duymad\u0131m. Bana, 'Sen duydun da bilerek duymazl\u0131ktan geldin. Sen b\u00f6yle istiyorsun' diyerek bu \u015fekilde yapt\u0131. Bana, 'Neden \u00e7ocu\u011fun a\u011fz\u0131 silinmedi, ben \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131m sen duymad\u0131n' diyerek beni bu hale getirdi. Beni d\u00f6verken \u00e7ocuk hala a\u011fz\u0131nda lokmay\u0131 \u00e7i\u011fniyordu. Benim \u00e7ocuklar\u0131m o ana birebir \u015fahit oldu. ,Eliyle, aya\u011f\u0131yla ba\u015f\u0131m\u0131 yere vurarak sa\u00e7lar\u0131m\u0131 as\u0131ld\u0131. Ayaklar\u0131yla vurdu. Ba\u015f\u0131m\u0131 yere betona vurdu. Belim hareket etmiyordu. Sa\u00e7lar\u0131m\u0131 as\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman derisiyle beraber koptu. Ben buradan hastaneye ambulansla gittim, do\u011fru d\u00fczg\u00fcn bir \u015fey hat\u0131rlam\u0131yorum. Sadece ambulansa bindi\u011fimi hat\u0131rl\u0131yorum. E\u015fim daha sonradan kay\u0131nbiraderimi \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131, 'Hastaneye g\u00f6t\u00fcrelim' diye. Ama ben hareket edemiyordum, ambulansla gittim. Ambulans\u0131 kim \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131 bilmiyorum." ,M\u00fcmine Y. darp edilmesinin ard\u0131ndan \u015fu anda karde\u015finin evinde kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve e\u015fi hakk\u0131nda bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n