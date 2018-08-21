Eşine böyle seslenen yandı! Boşanma nedeni sayılıyor...

\u00dcstelik manevi tazminat \u00f6demeye de mahkum edilecek!,E\u015fine b\u00f6yle seslenen yand\u0131!,Yarg\u0131tay, e\u015fini kaba \u015fekilde \u00e7a\u011f\u0131rmay\u0131 hem bo\u015fanma nedeni sayd\u0131 hem de bu \u015fekilde seslenerek e\u015fine hitap edenlerin manevi tazminat \u00f6demeye mahkum olmas\u0131na karar verdi. ,Bu kararla birlikte e\u015fini kaba bir \u015fekilde \u00e7a\u011f\u0131ranlar aleyhine hem bo\u015fanma davas\u0131 hem de tazminat davas\u0131 a\u00e7\u0131labilecek.\r\n,E\u015flerin birbirlerini \u00e7a\u011f\u0131r\u0131rken "Hi\u015fttt, heyyy" diye seslenmesi, \u0131sl\u0131k \u00e7alarak \u00e7a\u011f\u0131rmas\u0131 hem bo\u015fanma nedeni say\u0131ld\u0131, hem de bu \u015fekilde hitap edenlerin tazminat \u00f6demesi gerekti\u011fine h\u00fckmedildi.\r\n,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re, Konya'da ya\u015fayan H.D. e\u015fine kar\u015f\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bo\u015fanma davas\u0131nda, e\u015finin kendisini \u00e7a\u011f\u0131r\u0131rken ismini kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun yerine "hi\u015ft, heyy" diye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bazen de \u0131sl\u0131k \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131. Mahkeme, \u00e7iftin bo\u015fanmas\u0131na karar verirken tazminat talebini reddetti.\r\n,Karar\u0131n temyiz incelemesini yapan Yarg\u0131tay, kad\u0131na uygun miktarda manevi tazminat verilmesi gerekti\u011fine karar vererek davay\u0131 bozdu. \r\n,Bo\u015fanma sebebi say\u0131l\u0131yor...,Yarg\u0131tay 2. Hukuk Dairesi, verdi\u011fi kararda \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015fleri dile getirdi: "Mahkemenin de kabul\u00fcnde oldu\u011fu gibi daval\u0131 kocan\u0131n e\u015fine kaba davrand\u0131\u011f\u0131, e\u015fine ismiyle hitap etmeyip 'hi\u015ft, hey veya \u0131sl\u0131k \u00e7alarak' \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r., Kocan\u0131n ger\u00e7ekle\u015fen bu kusurlar\u0131, davac\u0131 kad\u0131n\u0131n ki\u015filik haklar\u0131na sald\u0131r\u0131 niteli\u011findedir. Davac\u0131 kad\u0131n yarar\u0131na manevi tazminata h\u00fckmedilmesi gerekir."\r\n