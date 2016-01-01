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Eşine döner bıçağıyla saldırdı! Savunması şoke etti...
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunduğu açık cezaevinden firar ederek bir alışveriş merkezi önünde eşini döner bıçağı ile yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
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