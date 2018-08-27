Balkonda korkunç dehşet!

Bu halde bulundu, \u00e7\u00fcnk\u00fc....,Hatay'\u0131n \u0130skenderun il\u00e7esinde e\u015fini silahla yaralad\u0131ktan sonra ba\u015f\u0131na kur\u015fun s\u0131karak intihar eden kocan\u0131n olay sonras\u0131 balkon korkuluklar\u0131na as\u0131l\u0131 haldeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Muradiye Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan \u0130smail \u00c7. (26), bir s\u00fcre ayr\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ve sonra bar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 e\u015fi H\u00fclya \u00c7. (23) ile yeniden kendisinden ayr\u0131lmak istemesi nedeniyle evde tart\u0131\u015ft\u0131. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine \u0130smail \u00c7., silahla \u00f6nce e\u015fini kolundan sonra kendisini ba\u015f\u0131ndan vurdu. ,Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde balkondan as\u0131l\u0131 oldu\u011fu yerden indirilen gence sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahale etmesi yer al\u0131yor. ,.,Her sat\u0131r\u0131 ayr\u0131 deh\u015fet!,Feci olay Hatay'da meydana geldi.,A\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u0130smail \u00c7'nin getirdi\u011fi cinnet sonras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, balkon korkulu\u011fundan belden yukar\u0131s\u0131 sarkan \u0130smail \u00c7'nin ba\u015f\u0131ndan kanlar akt\u0131\u011f\u0131 ve yan\u0131na gelen bir kad\u0131n\u0131n onu tutarak bekledi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.