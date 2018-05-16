Eşiyle boşanma aşamasındaki kişi baldızını vurdu

Yaral\u0131 kad\u0131n 112 acil servis ekipleri taraf\u0131ndan \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Kad\u0131n\u0131n her iki baca\u011f\u0131ndan yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor. \r\n,Samsun'un Atakum il\u00e7esi \u0130stiklal Mahallesi Abdullah G\u00fcl Bulvar\u0131 ile Ayd\u0131nl\u0131k Caddesi'nin kesi\u015fti\u011fi yerde saat 08.30 s\u0131ralar\u0131nda meydana gelen olayda \u0130stanbul'da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen Selim Y.(39), e\u015fiyle bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in Samsun'a gelerek bald\u0131z\u0131 \u00d6znur \u0130.'ye (39) sokak ortas\u0131nda silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyerek yaralad\u0131. Olay yerinden ka\u00e7mak isteyen silahl\u0131 \u015fah\u0131s, Samsun Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan kovalamaca sonucu silah\u0131yla ile birlikte yakalanarak Samsun Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcrosu ekiplerine teslim edildi. \r\n,Samsun'da e\u015fiyle bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda olan bir ki\u015fi bald\u0131z\u0131na silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyerek yaralad\u0131.\r\n