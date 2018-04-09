Eski ambulans bu fiyata satıldı!

Eskiden ambulans olarak kullan\u0131l\u0131yordu, bak\u0131n 1949 model ara\u00e7 bug\u00fcn ka\u00e7 paraya sat\u0131ld\u0131? \r\n,Eski\u015fehir\u2019de Muhittin \u00c7elik\u2019e ait olan ve eskiden ambulans olarak kullan\u0131lan 1949 model Mercedes 170UA marka klasik otomobil rekor fiyata sat\u0131ld\u0131.\r\n,. ,Fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra ambulans olarak kullan\u0131lan 69 y\u0131ll\u0131k klasik otomobil, yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131ld\u0131r kendisini tekrar yollara kavu\u015fturacak birini bekliyordu. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Sakaryal\u0131 bir klasik otomobil sevdal\u0131s\u0131, \u0130HA'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 haberi g\u00f6r\u00fcp otomobilin sahibi Muhittin \u00c7elik'e ula\u015ft\u0131. Yap\u0131lan pazarl\u0131klar\u0131n ard\u0131ndan solmu\u015f k\u0131rm\u0131z\u0131 rengine ra\u011fmen hala zamana direnmeye \u00e7al\u0131\u015fan otomobil, 28 bin 500 liraya sat\u0131ld\u0131.,Otomobilini \u00fcz\u00fclerek satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00c7elik, \u201cArac\u0131m\u0131z\u0131 28 bin 500 liraya satt\u0131k. Yakla\u015f\u0131k 30 y\u0131l bize hizmet etti. Ailemizden biri gibiydi. Yoklu\u011funu aratacak. Art\u0131k bakt\u0131\u011f\u0131m yerde g\u00f6remeyece\u011fim. Ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00fcz\u00fclerek satt\u0131k. Arac\u0131n emin ellere gitmesi tek temennimiz. \u0130n\u015fallah en k\u0131sa zamanda yeni sahibine hizmet eder ve eski g\u00fcnlerine tekrar d\u00f6ner\u201d diye konu\u015ftu.