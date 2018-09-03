Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasından vurulmuş halde bulundu

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri, Sazl\u0131ca beldesi yak\u0131nlar\u0131ndaki \u00e7\u00f6pl\u00fck alan\u0131nda bir ceset bulundu\u011fu ihbar\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Olay yerine gelen ekipler, tabancayla ba\u015f\u0131na ate\u015f edilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirlenen ki\u015finin Ni\u011fde Adliyesi'ndeki g\u00f6revinden yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l \u00f6nce istifa eden eski cumhuriyet savc\u0131s\u0131 Serhat Ya\u011fmur oldu\u011funu tespit etti. ,\u015e\u00fcpheli A.A'n\u0131n silahl\u0131yla birlikte k\u0131sa s\u00fcrede g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, \u015funlar kaydedildi:, "Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan olay\u0131n \u00f6nemine binaen bir cumhuriyet savc\u0131m\u0131z bu dosyan\u0131n soru\u015fturmas\u0131yla g\u00f6revlendirilmi\u015ftir. G\u00f6revli cumhuriyet savc\u0131m\u0131z olay\u0131n haber al\u0131nmas\u0131ndan itibaren \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde olay yerine gitmi\u015f, olay yeri incelemesini bizzat yapm\u0131\u015ft\u0131r. Klasik otopsi i\u015flemleri yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Soru\u015fturma i\u015flemleri geni\u015f kapsaml\u0131 ve titiz bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fct\u00fclmekte olup bu a\u015famada cinayet sebebi olarak \u00f6rg\u00fct ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilmektedir."\r\n,Ya\u011fmur'un cenazesi otopsi i\u00e7in Ni\u011fde \u00d6mer Halisdemir \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis ekipleri, alacak verecek meselesi y\u00fcz\u00fcnden i\u015flendi\u011fi tahmin edilen cinayetin failini k\u0131sa s\u00fcrede yakalad\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131 A.A'n\u0131n emniyetteki i\u015flemleri devam ediyor.,Ni\u011fde Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Konya ve Ni\u011fde'de cumhuriyet savc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6rev yapan Serhat Ya\u011fmur'un gece \u015f\u00fcpheli A.A. taraf\u0131ndan merkez Sazl\u0131ca beldesinde silahla vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn tespit edildi\u011fi belirtildi.,Eski Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Serhat Ya\u011fmur (40), \u00e7\u00f6pl\u00fckte kafas\u0131ndan tabancayla vurulmu\u015f halde bulundu.