Eski futbolcu Stephen Hawking gibi yaşıyor

.,Zamanla hareket kabiliyetini kaybeden, elini, kolunu, ayaklar\u0131n\u0131 ve bacaklar\u0131n\u0131 kullanamayan \u0130smail G\u00f6k\u00e7ek, yeme\u011fi bile midesine a\u00e7\u0131lan borudan \u015f\u0131r\u0131ngayla alabiliyor. Tekerlekli sandalyede hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren eski futbolcuya en b\u00fcy\u00fck deste\u011fi ise 32 y\u0131ll\u0131k e\u015fi Adalet G\u00f6k\u00e7ek veriyor. ,Kocas\u0131na \u00e2deta bir bebek gibi bakan Adalet G\u00f6k\u00e7ek \u201cE\u015fimi seviyorum. Evlilik yemini iyi g\u00fcnde, k\u00f6t\u00fc g\u00fcnde, hastal\u0131kta ve sa\u011fl\u0131kta yap\u0131l\u0131yor. Beraber m\u00fccadele ediyoruz. Bana zorlu\u011fu yok art\u0131k. Bak\u0131\u015flar\u0131ndan ne demek istedi\u011fini anl\u0131yorum. \u00d6nceden \u0130smail\u2019in e\u015fiydim. \u015eimdi \u015fof\u00f6r\u00fcy\u00fcm, hem\u015firesiyim, a\u015f\u00e7\u0131s\u0131y\u0131m, her \u015feyiyim\u201d diyor. \u0130smail G\u00f6k\u00e7ek ise, kafas\u0131yla bilgisayar\u0131n faresini hareket ettirebiliyor, \u00e7ipli g\u00f6zl\u00fck ile d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerini ekrana aktar\u0131yor, sistem de bunu dillendiriyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00f6len fizik\u00e7i, uzay bilimci ve yazar Stephen Hawking\u2019in 50 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcre m\u00fccadele etti\u011fi Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastal\u0131\u011f\u0131, eski Trabzonsporlu futbolcunun da 19 y\u0131ld\u0131r hayat\u0131nda.