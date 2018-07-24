Eski hali şaşırttı

\u0130ranl\u0131 Sahar Tabar ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda Angelina Jolie'ye benzemek i\u00e7in defalarca b\u0131\u00e7ak alt\u0131na yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Jolie'den \u00e7ok Corpse Bride (\u00d6l\u00fc Gelin) filmindeki karaktere daha \u00e7ok benzetilen Tabar, ameliyat olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, makyaj ve photoshop ile bu hale geldi\u011fini itiraf etmi\u015fti. \r\n\r\n,Tabar, sosyal medya hesab\u0131nda orijinal halini payla\u015ft\u0131. ,Angelina Jolie'ye hayran oldu\u011fu i\u00e7in ona benzemeye \u00e7al\u0131\u015fan 19 ya\u015f\u0131ndaki Sahar Tabar tekrar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Tabar'\u0131n Jolie'ye benzemek i\u00e7in aylarca diyet yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, 40 kiloya kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ard\u0131ndan da 50 defa operasyon ge\u00e7irdi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,S\u0131rad\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle Instagram\u2019da adeta fenomen haline gelen Tabar'\u0131n takip\u00e7ileri, Tabar'\u0131n estetik ameliyat olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, protez ve makyaj malzemeleriyle bu hale geldi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Orijinal halini payla\u015fan Tabar, g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. \r\n\r\n,Bu haliyle Angelina Jolie yerine, Corpse Bride (\u00d6l\u00fc Gelin) filmindeki karaktere daha \u00e7ok benzetilen Sahar Tabar'\u0131n estetik operasyonlar yerine makyaj ve \u00e7e\u015fitli protezler kulland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,.