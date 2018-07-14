Eski Kültür Bakanı hayatını kaybetti!

Eski K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti! , \u00dcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, k\u00f6t\u00fc bir haber duyurdu. , \u00dcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, eski Ula\u015ft\u0131rma ve K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 R\u0131fk\u0131 Dan\u0131\u015fman\u2019\u0131n vefat etti\u011fini duyurdu. , \u00dc\u00e7 d\u00f6nem Erzurum milletvekili se\u00e7ilen, 34 ve 35\u2019inci h\u00fck\u00fcmetlerde Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 ve 39\u2019uncu h\u00fck\u00fcmette ise K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 olarak g\u00f6rev yapan \u00fcnl\u00fc siyaset\u00e7i R\u0131fk\u0131 Dan\u0131\u015fman\u2019\u0131n, Ankara\u2019da vefat etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ankara\u2019da bir toplant\u0131da kendisi ile tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 ve yazar Onur Akay, Dan\u0131\u015fman\u2019la ilgili bir yaz\u0131 kaleme alarak vefat etti\u011fini duyurdu. , Cenaze bilgilerini de payla\u015fan Akay, Dan\u0131\u015fman\u2019\u0131n k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da duyurarak, hastanede \u00e7ekilmi\u015f son foto\u011fraflar\u0131ndan birini de payla\u015ft\u0131. ,\u201cEski Ula\u015ft\u0131rma ve K\u00fclt\u00fcr Bakan\u0131 94 ya\u015f\u0131ndaki yazar R\u0131fk\u0131 Dan\u0131\u015fman, 2 May\u0131s\u2019ta Ankara`da ki evinde aniden fenala\u015farak G\u00fcven Hastanesi`ne kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi s\u00fcren Dan\u0131\u015fman, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmu\u015f hatta hastanedeki odas\u0131na ziyaret\u00e7ileri bile kabul etmi\u015fti. Ancak sabah ac\u0131 haber geldi. D\u00fcr\u00fcst ve \u015faibesi olmayan bir politikac\u0131 olarak tan\u0131nan R\u0131fk\u0131 Dan\u0131\u015fman, Ankara\u2019da vefat etti. Ankara\u2019daki devasa Milli K\u00fct\u00fcphane binas\u0131n\u0131 da o kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131 \u00fclkemize.\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,Merhum R\u0131fk\u0131 Dan\u0131\u015fman`n\u0131n 2009 y\u0131l\u0131nda Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi K\u00fct\u00fcphanesine ba\u011f\u0131\u015flad\u0131\u011f\u0131 365`\u0131 el yazmas\u0131, 567 k\u0131ymetli kitap aras\u0131nda, 4`\u00fc \u00e7ok k\u0131ymetli, hatta bir tanesinin 1476 y\u0131l\u0131nda yaz\u0131lan "M\u00fclk" ve "Nebe" s\u00fcrelerinin tefsirinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve d\u00fcnyan\u0131n hi\u00e7 bir k\u00fct\u00fcphanesinde bulunmayan tek n\u00fcshal\u0131 kitap olmas\u0131 benim dikkatimi \u00e7ekmi\u015fti. Ankara\u2019da yazarlar\u0131n bulu\u015ftu\u011fu bir toplant\u0131da kendisini tan\u0131m\u0131\u015f ve bu kitaplar\u0131n ar\u015fivinde nas\u0131l bulundu\u011funu sormu\u015ftum. Dan\u0131\u015fman, babas\u0131ndan kalma oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti. Dan\u0131\u015fman`\u0131n cenazesi, 16 Temmuz Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011flen namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Kocatepe Camii`nde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131, Kar\u015f\u0131yaka Mezarl\u0131\u011f\u0131`nda topra\u011fa verilecek. E\u015fi Ayten Han\u0131m\u2019a, ailesine ve sevenlerine sab\u0131r ve ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyorum.\u201d