Eski milli hakem hayatını kaybetti

Antalya\u2019da, spor camias\u0131n\u0131n sevilen efsane ismi eski milli hakem Ali G\u00fcll\u00fcp\u0131nar, uzun s\u00fcredir rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle yata\u011fa ba\u011f\u0131ml\u0131 olarak ya\u015f\u0131yordu. ,Son g\u00fcnlerde durumu iyice a\u011f\u0131rla\u015fan G\u00fcll\u00fcp\u0131nar, d\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde evinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Ali G\u00fcll\u00fcp\u0131nar\u2019\u0131n naa\u015f\u0131, Muratpa\u015fa Camiinde k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan And\u0131zl\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda topra\u011fa verildi. ,Ali G\u00fcll\u00fcp\u0131nar\u2019\u0131n cenazesine spor d\u00fcnyas\u0131ndan kat\u0131l\u0131m\u0131n az olmas\u0131 dikkat \u00e7ekti. ,Spor d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ac\u0131 kayb\u0131...,Eski milli hakem hayat\u0131n\u0131 kaybetti\r\n