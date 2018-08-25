Eski model Christina Carlin-Kraft ölü bulundu

\u00dcnl\u00fc ismi evinde bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fcler! ,36 ya\u015f\u0131ndaki eski model Christina Carlin-Kraft, ABD'nin Philadelphia \u015fehrindeki evinde bo\u011fulmu\u015f h\u00e2lde \u00f6l\u00fc bulundu.,Christina Carlin-Kraft'\u0131n kimler taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bilinmiyor ancak kad\u0131n\u0131n evinde cumartesi g\u00fcn\u00fc bir soygun ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi bas\u0131na yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Hayranlar\u0131 k\u00f6t\u00fc haberi al\u0131nca adeta y\u0131k\u0131ld\u0131...,Polis, cumartesi g\u00fcn\u00fc soygunu ger\u00e7ekle\u015ftiren ki\u015filerin eve tekrar gelerek \u00fcnl\u00fc modeli \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u015f\u00fcphesi \u00fczerinde duruyor.\r\n\r\n,Kad\u0131n\u0131n cesedi \u00fczerinde yap\u0131lan incelemelerde kad\u0131n\u0131n bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kesinle\u015fti.\r\n\r\n,Cumartesi g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015fen soygunda kad\u0131na ait \u00e7ok say\u0131da m\u00fccevher ve di\u011fer de\u011ferli e\u015fyalar \u00e7al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiliz Daily Mail sitesi, dedikodu sitelerinin 36 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n son d\u00f6nem yaln\u0131z oldu\u011funu yazd\u0131.\r\n\r\n,Kad\u0131n\u0131n Philadephia'daki apartmana sadece bir hafta \u00f6nce ta\u015f\u0131nmas\u0131 ise ilgi \u00e7eken di\u011fer detay...,.