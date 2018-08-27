Eski tetikçi açık açık söyledi: 'Hedef Türkiye'

Eski tetik\u00e7i a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k s\u00f6yledi: 'Hedef T\u00fcrkiye'\r\n,Son d\u00f6nemde T\u00fcrkiye\u2019nin de i\u00e7erisinde bulundu\u011fu geli\u015fen ekonomilerdeki geli\u015fmeleri de\u011ferlendiren Perkins, \u201cT\u00fcrkiye gibi geli\u015fen ekonomileri hedef alan ekonomik tetik\u00e7ilerin oldu\u011fu konusunda hi\u00e7bir \u015f\u00fcphem yok. Bu g\u00fcnlerde, bu tetik\u00e7iler sadece ABD i\u00e7in de\u011fil bir\u00e7ok farkl\u0131 h\u00fck\u00fcmet i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\u201d ifadesini kulland\u0131.\r\n,Perkins, k\u00fcresel finans d\u00fczenin egemen g\u00fc\u00e7lerin \u00e7\u0131karlar\u0131 do\u011frultusunda \u015fekillendirildi\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, "Bir \u00fclkeyi di\u011fer bir \u00fclke rekabete sokarak, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck vergi ve gelir kazan\u0131mlar\u0131 elde ediyorlar. B\u00fcy\u00fck \u015firketlere fayda sa\u011flayacak \u00e7e\u015fitli politikalar\u0131n olu\u015fturulmas\u0131n\u0131 sa\u011flayarak \u00e7\u0131kar sa\u011fl\u0131yorlar. Fakat (bu tetik\u00e7iler operasyon d\u00fczenledikleri) \u00fclkenin halk\u0131na zarar veriyor.\u201d dedi.\r\n,Perkins itiraflar\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kitapta Chas. T. Main \u015firketi alt\u0131nda geli\u015fmekte olan ekonomilerin tart\u0131\u015fmal\u0131 altyap\u0131 projelerinin finansman\u0131 yoluyla a\u011f\u0131r bor\u00e7 y\u00fck\u00fc alt\u0131na sokulduktan sonra giderek bat\u0131l\u0131 egemen g\u00fc\u00e7lere ba\u011f\u0131ml\u0131 hale getirildi\u011fini \u00f6rnekleriyle okuyucular\u0131 ile payla\u015ft\u0131. 1980\u2019de stratejik dan\u0131\u015fmanl\u0131k \u015firketindeki ba\u015f ekonomistlik g\u00f6revinden ayr\u0131larak bir enerji \u015firketi kuran Perkins ilk kitab\u0131n\u0131n bas\u0131ld\u0131\u011f\u0131 2004 y\u0131l\u0131na kadar sessizli\u011fini korudu. Perkins\u2019in en son 2016 y\u0131l\u0131nda \u201cEkonomik Tetik\u00e7iden Yeni \u0130tiraflar: Amerika\u2019n\u0131n nas\u0131l d\u00fcnyay\u0131 ele ge\u00e7irdi\u011finin \u015fok edici i\u00e7 y\u00fcz\u00fc\u201d kitab\u0131 yay\u0131mland\u0131.\r\n,\u201cBug\u00fcn ekonomik tetik\u00e7iler benim zaman\u0131mdan daha etkili durumdalar. Ben i\u015fi girdi\u011fimde (ekonomik tetik\u00e7ilik) g\u00f6rece jenerik bir i\u015fti. Biz daha fazla kar etmek istiyorduk, Amerikan \u015firketlerinin kaynaklar\u0131n kontrol\u00fcn\u00fc ele ge\u00e7irmesini sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorduk. Bug\u00fcn halen benim i\u015fim gibi i\u015fler mevcut. Buna ek olarak, her uluslararas\u0131 \u015firketlerin, Walmart\u2019tan Nike\u2019a ve Exxon\u2019a kadar, arada akl\u0131n\u0131za gelen her \u015firketin kendi ekonomik tetik\u00e7i versiyonu vard\u0131r. Bunlar genelde \u00fclkeye zarar veren fakat kendi \u00e7\u0131karlar\u0131na hizmet eden anla\u015fmalara var\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlar. Dahas\u0131 bug\u00fcn, Rusya ve \u00c7in dahil olmak \u00fczere bir\u00e7ok di\u011fer \u00fclkeden de ekonomik tetik\u00e7i mevcut. K\u00fcreselle\u015fme d\u00fcnyada ekonomik tetik\u00e7iler i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck f\u0131rsatlar sunuyor.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Ba\u015fta \u201cBir Ekonomik Tetik\u00e7i\u2019nin \u0130tiraflar\u0131\u201d kitab\u0131 olmak \u00fczere yazd\u0131\u011f\u0131 kitaplarla ekonomik tetik\u00e7ilerin \u00fclkelere nas\u0131l operasyon d\u00fczenledi\u011fini detayl\u0131 bir \u015fekilde y\u0131llard\u0131r anlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Perkins, \u201cBen kitaplar\u0131mda ekonomik tetik\u00e7ilerin nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 detayl\u0131 bir \u015fekilde anlatt\u0131m. Geli\u015fmekte olan ekonomilerin bor\u00e7 y\u00fck\u00fcne kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc durmas\u0131 gerekiyor. \u0130zlanda, Arjantin ve Ekvador bize bu konuda (ekonomik tetik\u00e7ilerin nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131na dair) \u00f6rnek sunuyor. Benim tavsiyem \u015fu, geli\u015fen ekonomiler bir araya gelerek kendilerine adaletsiz \u015fekilde, yolsuzlukla verilen bor\u00e7lar\u0131 \u00f6demeyi reddetmeli.\u201d dedi.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin i\u00e7erisinde bulundu\u011fu b\u00f6lgede ekonomik i\u015fbirlikleri kurmak ve d\u0131\u015f bor\u00e7lanmas\u0131n\u0131n \u00e7e\u015fitlendirmek i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da alternatifinin oldu\u011funa i\u015faret eden Perkins, \u201cT\u00fcrkiye gibi \u00fclkeler, kesinlikle Rusya, \u00c7in ve K\u00f6rfez \u00fclkeleri gibi \u00fclkelerle m\u00fczakere etmeli. \u0130lle de ittifak kurmak gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Fakat T\u00fcrkiye gibi \u00fclkeler, bu \u00fclkeleri kendi halklar\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131na daha fazla hizmet edecek anla\u015fmalar\u0131 elde etmek i\u00e7in, avantaj sa\u011flayacak \u015fekilde kullanmal\u0131.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Perkins, son d\u00f6nemde ABD y\u00f6netiminin T\u00fcrkiye \u00fczerinde ekonomik bask\u0131 olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ili\u015fkin olarak ise, \u201cT\u00fcrkiye\u2019ye IMF\u2019den (Uluslararas\u0131 Para Fonu) uzak durmas\u0131n\u0131 \u00f6neriyorum. Bug\u00fcn, Katar gibi bir\u00e7ok farkl\u0131 se\u00e7enek mevcut. T\u00fcrkiye gibi \u00fclkeler, bu teklifleri \u00c7in, ABD ve K\u00f6rfez \u00fclkelerindeki finans kurulu\u015flar\u0131n\u0131n birbirleriyle yar\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in a