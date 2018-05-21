Eski tugay komutanına müebbet hapis!

.,Mahkeme heyeti, Murat Soysal ile Hakan \u00c7\u0131nar\u2019a "anayasal d\u00fczeni ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcs" su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet, eski Yarbay Metin G\u00fcltekin\u2019e "silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olma" ve "devletin g\u00fcvenli\u011fine ili\u015fkin bilgileri temin etme" su\u00e7lar\u0131ndan 18 y\u0131l 9 ay, eski Astsubay Osman Tuttu\u2019ya da "silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak" su\u00e7undan 7 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131 vererek, tutukluluk hallerinin devam\u0131na h\u00fckmetti. ,Eski tugay komutan\u0131na m\u00fcebbet hapis!,8. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen karar duru\u015fmas\u0131na aralar\u0131nda s\u00f6zde "s\u0131k\u0131y\u00f6netim komutanlar\u0131" listesinde "Gaziantep ve Kilis\u2019ten sorumlu komutan" olarak yer alan d\u00f6nemin tugay komutan\u0131 eski Tu\u011fgeneral tutuklu san\u0131k Murat Soysal\u2019\u0131n da bulundu\u011fu 18\u2019i tutuklu 36 san\u0131k ile avukatlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.