Eski vekillere yeniden davet!

AK Parti kulislerinde b\u00fct\u00fcn g\u00f6zler, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, yar\u0131n gece ve Pazartesi sabah\u0131 son r\u00f6tu\u015flar\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131 milletvekilli aday listesine \u00e7evrilmi\u015f durumda. ,Mevcut milletvekilleri listelere girip girmedi\u011fini \u00f6\u011frenmenin yollar\u0131n\u0131 ararken, parti y\u00f6netimi bu konuda bilgi s\u0131zmamas\u0131 i\u00e7in \u00f6nlem ald\u0131. ,AK Parti kaynaklar\u0131, kimlerin aday oldu\u011fu, kimlerin d\u0131\u015farda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131n ancak listenin YSK\u2019ya verilmesi ile \u00f6\u011frenilece\u011fini dile getiriyor. ,\u00d6te yandan, AK Parti\u2019ye ba\u015fvuru yapan aday adaylar\u0131ndan Erdo\u011fan\u2019\u0131n de\u011ferlendirmesine sunulanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, hi\u00e7 ba\u015fvuru yapmam\u0131\u015f baz\u0131 isimlere de adayl\u0131k teklifi g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor.,Bu nedenle, listeler a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 zaman \u2018s\u00fcrpriz adaylar\u0131n\u2019 olabilece\u011fi ifade edilirken, Erdo\u011fan\u2019\u0131n iste\u011fi \u00fczerine kariyerini noktalayan D\u00fcnya Supersport \u015eampiyonu motosiklet\u00e7i Kenan Sofuo\u011flu\u2019na AK Parti\u2019den adayl\u0131k teklif edildi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,AK Parti\u2019nin kurucular\u0131 aras\u0131nda yer alan yazar Ay\u015fe B\u00f6h\u00fcrler\u2019in de aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Erdo\u011fan\u2019\u0131n, 22\u2019inci d\u00f6nem ba\u015fta olmak \u00fczere baz\u0131 eski AK Parti milletvekillerini yeniden aday g\u00f6sterece\u011fi, baz\u0131 eski AK Partililerin ise \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunda bulunduklar\u0131 belirtildi.,Erdo\u011fan\u2019\u0131n eski milletvekillerinden tercih kullan\u0131rken \u2018sadakat ve g\u00fcven\u2019 unsurunu \u00f6n plana \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n, \u00f6zellikle gen\u00e7 ve kad\u0131n adaylar \u00fczerinde durdu\u011fu, hatta parti genel merkezinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131nda g\u00f6revli bir isme, ba\u015fvuru yapmamas\u0131na ra\u011fmen, \u2018Seni bu d\u00f6nem milletvekili aday\u0131 yap\u0131yoruz\u2019 dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,\u00d6te yandan AK Parti y\u00f6netimince, 24 Haziran se\u00e7imleri ile ilgili kamuoyu yoklamalar\u0131ndan \u00e7\u0131kan sonu\u00e7lara g\u00f6re milletvekili da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 konusunda bir sim\u00fclasyon yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,AK Parti kulislerinde bir yandan merakla milletvekili listesi beklenirken, bir yandan da se\u00e7imlerden sonra olu\u015facak yeni kabine i\u00e7in de\u011ferlendirme yap\u0131l\u0131yor. ,Kulislerde, mevcut bakanlardan az say\u0131da ismin yeni kabinede yer alabilece\u011fi, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mc\u0131lar\u0131ndan birinin ise kad\u0131n olabilece\u011fi \u00fczerinde duruluyor. ,Mevcut bakanlardan Bekir Bozda\u011f, Berat Albayrak, S\u00fcleyman Soylu, Nurettin Canikli, Naci A\u011fbal ve J\u00fclide Sar\u0131ero\u011flu\u2019nun yeniden bakan olarak de\u011ferlendirilece\u011fi, bu nedenle milletvekili aday listesinde olmayacaklar\u0131 belirtiliyor. ,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019la ilgili ise \u00fc\u00e7 ayr\u0131 se\u00e7enek konu\u015fuluyor. ,Buna g\u00f6re, milletvekili aday listesinde yer almas\u0131 durumunda Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n \u2018Cumhur \u0130ttifak\u0131\u2019n\u0131n\u2019 Meclis Ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olaca\u011f\u0131, listede yer almamas\u0131 durumunda ise Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131s\u0131 veya yerel se\u00e7imlerde \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday g\u00f6sterilmesi bekleniyor. ,AK Parti kulislerinde cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131lar\u0131ndan birinin kad\u0131n olaca\u011f\u0131 da dillendirilirken, bu konuda daha \u00f6nce g\u00fcndeme gelen Tansu \u00c7iller ismi yeniden tart\u0131\u015f\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. (Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU)