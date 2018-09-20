Eskiden insanlar korkup kaçıyordu, şimdi...

Antalya\u2019n\u0131n Gazipa\u015fa il\u00e7esinde ya\u015fayan 42 ya\u015f\u0131ndaki Musa S\u00fcmb\u00fcl\u2019\u00fcn hayat\u0131 23 y\u0131ld\u0131r m\u00fccadele etti\u011fi sedef hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle kabusa d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc.,S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn daha \u00f6nceki halini bilen mahallelisi \u00e7ocuklar da S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131. ,Musa S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn dram\u0131n\u0131 izleyen ve yard\u0131m elini uzatan bir doktorun uygulad\u0131\u011f\u0131 tedavi sonras\u0131 2 ayda hastal\u0131\u011f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck oranda kurtulan S\u00fcmb\u00fcl, hayata \u015fimdi d\u00f6rt elle sar\u0131ld\u0131. ,Kuzenini tan\u0131makta zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Abdullah S\u00fcmb\u00fcl, "\u00d6nceki halini biliyorum, her yeri beyaz deriyle kapl\u0131yd\u0131. \u015eimdi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde tan\u0131yamad\u0131m, \u00e7ok iyi olmu\u015f, \u00e7ok sevindik" dedi. \r\n\r\n,S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc daha \u00f6nceden tan\u0131yan \u00f6\u011frenci \u00d6zcan \u00d6z\u00e7elik de \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemedi. ,50 g\u00fcn\u00fcn sonunda v\u00fccudumdaki sedeften b\u00fcy\u00fck oranda kurtuldum.,\u00c7evresinden ald\u0131\u011f\u0131 olumlu tepkilerden dolay\u0131 mutlu oldu\u011funu belirten Musa S\u00fcmb\u00fcl, haberlere konu olmas\u0131ndan sonra hayat\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini s\u00f6yledi. ,Kendisine yard\u0131m etmek isteyen onlarca ki\u015finin kendisini arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten S\u00fcmb\u00fcl, "Ankara'dan bir doktor yol ve konaklama masraflar\u0131m\u0131 da kar\u015f\u0131layarak beni tedavi edece\u011fini s\u00f6yledi. , Bu tedavi 6 ay s\u00fcrecekmi\u015f. Sonra tamamen bu hastal\u0131ktan kurtulaca\u011f\u0131m" dedi. \r\n\r\n,.,Kendisine ula\u015fan 6 sedef hastas\u0131na daha \u00f6nc\u00fcl\u00fck etti\u011fini ve tedavi olmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu belirten S\u00fcmb\u00fcl, "Benim durumumda olan ki\u015filere bu tedaviyi \u00f6neriyorum, memnun kalacaklard\u0131r.,Kendisinin yan\u0131na gittim. 50 g\u00fcnd\u00fcr bana bir tedavi uyguluyor. , Beni haberlere \u00e7\u0131kartarak sesimi duyuran ve maddi manevi deste\u011fini esirgemeyen herkese minnet bor\u00e7luyum" dedi. ,V\u00fccudunun neredeyse tamam\u0131n\u0131 ve y\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplayan kal\u0131n sedef derisinden kurtulan S\u00fcmb\u00fcl, yeni g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcyle insanlar\u0131n aras\u0131nda utanmadan ve gururla y\u00fcr\u00fcyor. \r\n\r\n, Yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce Musa S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn dram\u0131n\u0131 anlatan haberlerin yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn hayat\u0131 de\u011fi\u015fti.\r\n,Batuhan Arda Ay, S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc g\u00f6r\u00fcnce "A\u011fabey sana ne olmu\u015f?" demekten kendini alamad\u0131. ,Musa S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc daha \u00f6nce g\u00f6r\u00fcnce korktu\u011funu belirten Batuhan Arda Ay, "Onu g\u00f6ren herkes korkard\u0131. \u015eimdi tam de\u011fi\u015fmi\u015f, g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Bu halini be\u011fendim, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 olmu\u015f" dedi. \r\n\r\n,Amcas\u0131n\u0131n o\u011flu Abdullah S\u00fcmb\u00fcl, parkta y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan Musa S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131. ,\u00d6z\u00e7elik, "Eskisinden hali kalmam\u0131\u015f, eskiden eli beyaz oluyordu. \u015eimdi sizin bizim gibi olmu\u015f. Eskiden korkard\u0131m, herkes korkard\u0131 ama \u015fimdi kimse korkmaz" diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,\u015eimdi hayata kar\u015f\u0131 umutluyum. Tedavimin ard\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015f\u0131p yuva kurmak istiyorum" diye konu\u015ftu. \r\n,\u015eimdi beni g\u00f6renler yan\u0131ma geliyor, tokala\u015f\u0131yor, sar\u0131l\u0131yor. Bu beni \u00e7ok mutlu ediyor. ,Daha \u00f6nce hayattan hi\u00e7bir beklentisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren S\u00fcmb\u00fcl, "Eskiden beni g\u00f6renler korkup ka\u00e7\u0131yordu. ,Daha \u00f6nce bu hastal\u0131k y\u00fcz\u00fcnden 3-4 defa intihara te\u015febb\u00fcs etmi\u015ftim.