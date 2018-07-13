Eskişehir Basket ligden çekildi

.,S\u00fcper Lig'de deprem! Resmen \u00e7ekildiler...,Eski\u015fehir Basket SK bu ak\u015fam yap\u0131lan y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan karara g\u00f6re; ,Tahincio\u011flu Basketbol S\u00fcper Ligi'ne ve Basketbol \u015eampiyonlar Ligi'ne kat\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Eski\u015fehir Basket'in a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015fu \u015fekilde:,"Bu ak\u015fam yap\u0131lan Eski\u015fehir Basket SK y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan karara g\u00f6re; tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n 2018-2019 Tahincio\u011flu Basketbol S\u00fcper Ligine ve Basketbol \u015eampiyonlar Ligine kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Detayl\u0131 a\u00e7\u0131klama en yak\u0131n zamanda yap\u0131lacakt\u0131r. Kamuoyunun bilgilerine sunar\u0131z."