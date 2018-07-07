Eskişehir'de kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tutuklandı

Kendisini polis\/savc\u0131 olarak tan\u0131tan \u015f\u00fcphelilerin telefonla arad\u0131klar\u0131 \u0130.\u00dc.'yi (76) doland\u0131rd\u0131klar\u0131, bir kad\u0131n \u015f\u00fcphelinin m\u00fc\u015ftekiden 74 bin lira ald\u0131\u011f\u0131n\u0131n ihbar edilmesi \u00fczerine; temin edilen g\u00fcvenlik kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri incelendi.\r\n\r\n,Eski\u015fehir'de vatanda\u015flar\u0131 telefonla arayarak kendilerini polis veya Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 olarak tan\u0131tan, "Kimlik bilgileriniz ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn eline ge\u00e7mi\u015f, bankada bulunan paran\u0131z\u0131 sahte belgeler ile \u00e7ekecekler, \u015fah\u0131slar\u0131 takip ediyoruz, kuyumcu soyulmu\u015f, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele ge\u00e7mi\u015f, ad\u0131n\u0131z FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne kar\u0131\u015fm\u0131\u015f" gibi yalanlarla hesaba para yat\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 ya da s\u00f6ylenen yere para b\u0131rakmalar\u0131n\u0131 isteyen doland\u0131r\u0131c\u0131lar i\u00e7in emniyet g\u00fc\u00e7leri ekip olu\u015fturdu. \r\n\r\n,Eski\u015fehir'de kendilerini polis veya savc\u0131 olarak tan\u0131tan biri kad\u0131n toplam 3 ki\u015fi doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k iddias\u0131yla adliyeye sevk edildi. \r\n\r\n,Eski\u015fehir'de telefonda kendisini savc\u0131 olarak tan\u0131t\u0131p doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 3 zanl\u0131dan 2'si tutukland\u0131.\r\n,\u0130ncelemeler sonucunda 1 kad\u0131n ve 2 erkek \u015f\u00fcphelinin olaya kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, para ald\u0131ktan sonra olay yerinden ka\u00e7t\u0131klar\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n,Kimlik bilgileri tespit edilen \u015f\u00fcpheliler Hamit \u00d6. (25), S\u0131rr\u0131 S. (56) ve Kader B. (23) doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k sonucu elde ettikleri 37 bin 835 lira parayla birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. ,Hamit \u00d6. ve S\u0131rr\u0131 S. tutuklan\u0131rken, Kader B. adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,.