Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki dev transfer

ATV'de yay\u0131nlanan 'E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz' dizisi yeni sezona iki yeni oyuncuyla ba\u015fl\u0131yor. ,Fenomen dizinin kadrosuna hangi \u00fcnl\u00fc isimlerin kat\u0131laca\u011f\u0131 merak ediliyordu. ,Diziye ilk etapta Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f ve H\u00fcseyin Avni Danyal dahil oldu. \u00dcst\u00fcnda\u011f, sosyal medya hesab\u0131ndan senaryonun foto\u011fraf\u0131n\u0131 'Hadi Bismillah' notuyla payla\u015ft\u0131. ,\u00dcst\u00fcnda\u011f'\u0131 takip\u00e7ileri ve oyuncu arkada\u015flar\u0131 tebrik ederek ba\u015far\u0131lar diledi. 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Muro' tiplemesiyle \u00fcnlenen \u00dcst\u00fcnda\u011f, '\u00c7ukur' dizisinin ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde rol alm\u0131\u015ft\u0131. Yine 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Bulut' karakteriyle ad\u0131ndan bahsettiren H\u00fcseyin Avni Danyal da bir\u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 dizide rol alm\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ekimleri devam eden 'E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz' dizisine dahil olacak kad\u0131n oyuncu aray\u0131\u015f\u0131 ise s\u00fcr\u00fcyor. (Sabah)\r\n