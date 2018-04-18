Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üzen ayrılık

Tipi, Hakk\u0131'ya "Seni ben \u00f6ld\u00fcrece\u011fim demi\u015ftim. Sa\u011folsun H\u0131z\u0131r bana bu \u015fans\u0131 verdi" dedi.\r\n, Hakk\u0131'n\u0131n "Masada kimse \u00f6ld\u00fcr\u00fclemez" s\u00f6zlerine H\u0131z\u0131r, "Sen yokken \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc oylad\u0131k" kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 verdi.\r\n,ATV'de ekrana gelen 'E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz' dizisinin 99'uncu b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde; 'Pudra Hakk\u0131' karakteri, masada 'Tipi' (Sava\u015f \u00d6zdemir) taraf\u0131ndan bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz dizisinde \u00fczen bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.\r\n,.,B\u00f6ylece 'Hakk\u0131' karakterine hayat veren ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Levent \u00d6zdilek, senaryo gere\u011fi diziye veda etmi\u015f oldu.\r\n\r\n