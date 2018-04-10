Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber

Ekranlar\u0131n en \u00e7ok izlenen dizisi E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz'dan k\u00f6t\u00fc haber geldi.,.,Ekrandaki reyting rekabeti hem yap\u0131mc\u0131lar\u0131, hem kanal y\u00f6neticilerini hem de yap\u0131m ekiplerinin korkulu r\u00fcyas\u0131 oldu. ,Yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131lma ihtimali \u00f6zellikle senaristleri ve oyuncular\u0131 hayli y\u0131prat\u0131yor.,Kulislerde konu\u015fulan iddialara g\u00f6re E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz da final yapacak.