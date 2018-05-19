Esnafa vergi müjdesi

Bor\u00e7 bar\u0131\u015f\u0131 yasas\u0131ndaki matrah art\u0131r\u0131m\u0131 d\u00fczenlemesi milyonlarca i\u015fletmeye nefes ald\u0131racak. 2013-2017 aras\u0131nda geriye do\u011fru vergi incelemesi yap\u0131lmayacak. \u0130\u015fte f\u0131rsat\u0131 de\u011ferlendirme yolu.,Yakla\u015f\u0131k 10 milyon vatanda\u015f\u0131 ilgilendiren bor\u00e7 bar\u0131\u015f\u0131 yasas\u0131 i\u015fletmelere de nefes ald\u0131racak. \u00d6zellikle yasan\u0131n 5. maddesinde d\u00fczenlenen matrah art\u0131r\u0131m\u0131 ile i\u015fletmeler vergi incelemesinden kurtulmu\u015f olacak.\r\n\r\n,Sabah'ta yer alan habere g\u00f6re, s\u00f6z konusu matrah art\u0131r\u0131m\u0131 2013 ile 2016 y\u0131llar\u0131 aras\u0131n\u0131 kaps\u0131yordu. ,Matrah verginin \u00fczerinden hesapland\u0131\u011f\u0131 miktar ya da de\u011fere deniliyor. Yeni d\u00fczenleme ile Maliye vergi m\u00fckellefine, ''2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 y\u0131llar\u0131 i\u00e7in, belli oranda art\u0131r\u0131m yap\u0131p bir vergi \u00f6dersen, o y\u0131llara ait defterlerin incelenmeyecek ve herhangi bir vergi ya da ceza da kesilmeyecek'' diyecek. ,Yasan\u0131n ilgili maddesinde de "M\u00fckellefleri gelir ve kurumlar vergisi matrah\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131klar\u0131 takdirde, art\u0131r\u0131mda bulunulan y\u0131llar i\u00e7in y\u0131ll\u0131k gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu y\u0131llara ili\u015fkin olarak bu vergi t\u00fcrleri i\u00e7in daha sonra bir tarhiyat yap\u0131lmaz" deniliyor. \r\n \r\n,Buna g\u00f6re vergi m\u00fckellefleri, vermi\u015f olduklar\u0131 y\u0131ll\u0131k beyannamelerinde vergiye esas matrahlar\u0131n\u0131, Temmuz 2018 sonuna kadar, 2013 takvim y\u0131l\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 35, 2014 i\u00e7in y\u00fczde 30, 2015 i\u00e7in y\u00fczde 25, 2016 i\u00e7in y\u00fczde 20 ve 2017 i\u00e7in y\u00fczde 15'ten az olmamak \u00fczere art\u0131rmalar\u0131 gerekiyor.,Matrah art\u0131r\u0131m\u0131 olay\u0131ndan yararlanacak olan Gelir ve Kurumlar Vergisi m\u00fckelleflerinin, daha \u00f6nce vermi\u015f olduklar\u0131 beyannamede g\u00f6sterdikleri vergi matrah\u0131n\u0131, yasada belirtilen oranda art\u0131rmalar\u0131 gerekiyor.,Ancak son dakikada buna 2017 y\u0131l\u0131 da eklenince b\u00fcy\u00fck sevin\u00e7 ya\u015fand\u0131.