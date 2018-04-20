Esra Erol'dan Müge Anlı'ya cevap!

Olayl\u0131 derbiyi statta izleyen Fenerbah\u00e7e taraftar\u0131 olan M\u00fcge Anl\u0131, Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcular\u0131 ele\u015ftirmi\u015fti.\r\n,M\u00fcge Anl\u0131 Tolga Zengin'i kast ederek, "Futbolcular d\u00f6n\u00fcp taraftarlara sald\u0131rmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada oldu\u011fu i\u00e7in para kazan\u0131yorsun. Taraftar her \u015feyi s\u00f6yleyebilir ama sen futbolcu olarak d\u00f6n\u00fcp taraftara sald\u0131ramazs\u0131n. Bunlar\u0131 yapanlar oldu\u011fu zaman, bunlar\u0131n meslekten men edilmesi laz\u0131m ki; biz huzur i\u00e7in de \u00e7olu\u011fumuzla \u00e7ocu\u011fumuzla gidelim g\u00fczel g\u00fczel seyredelim" demi\u015fti.\r\n,Bu s\u00f6zlerden sonra ayn\u0131 kanalda program yapan bir ba\u015fka isim Esra Erol \u00e7arp\u0131c\u0131 ifadeler kulland\u0131.\r\n,Be\u015fikta\u015f taraftar\u0131 olan Esra Erol, sundu\u011fu canl\u0131 yay\u0131n program\u0131nda derbide ya\u015fanan olaylar hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Esra Erol, "Ger\u00e7ek taraftarlar\u0131 bir kenara b\u0131rak\u0131yorum, kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi tak\u0131m\u0131 tutarsan\u0131z tutun, asla sahadaki futbolcuya k\u00fcf\u00fcr etme hakk\u0131na sahip de\u011filsiniz." dedi.\r\n,S\u00f6zlerine devam eden Erol, "Unutmay\u0131n o sahadaki bir insan. Onun da duygular\u0131 var. Ve \u00f6zellikle bir futbolcunun \u00f6lm\u00fc\u015f annesine k\u00fcf\u00fcr etmek ya da aile bireylerine k\u00fcf\u00fcr etmek, bizim ne gelene\u011fimize ne de insanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za s\u0131\u011far. T\u00fcm tak\u0131mlar\u0131n ger\u00e7ek taraftarlar\u0131na sesleniyorum. \u0130\u00e7imizdeki bu futbol ter\u00f6ristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere yak\u0131\u015fan budur." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n