Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol\u2019da program\u0131nda ya\u015fanan olay \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k olu\u015fturdu., Biyolojik ailesini bulmak isteyen Bahad\u0131r Oduncuo\u011flu g\u00fc\u00e7l\u00fckle a\u00e7t\u0131rd\u0131\u011f\u0131 babas\u0131n\u0131n mezar\u0131ndan kad\u0131n DNA\u2019s\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca \u015foke oldu\u011funu ifade etti.\r\n,Esra Erol\u2019da program\u0131nda ak\u0131l almaz bir olay ya\u015fand\u0131. Bahad\u0131r Oduncuo\u011flu, zorlu yollarla a\u00e7t\u0131rd\u0131\u011f\u0131 mezarda kad\u0131n DNA\u2019s\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca \u015foke oldu\u011funu ifade etti. Bahad\u0131r Oduncuo\u011flu\u2019nun garip hikayesi biyolojik ailesini bulmak istemesiyle ba\u015flad\u0131.,Biyolojik babas\u0131n\u0131n Ali Galip \u0130\u015feri isimli Tokat Turhall\u0131 biri oldu\u011fu iddia edildi.,Bunun \u00fczerine tekrar harekete ge\u00e7en Oduncuo\u011flu, Esra Erol\u2019da program\u0131na biyolojik ailesini bulmak i\u00e7in ba\u015fvurdu. , Oduncuo\u011flu, \u0130\u015feri\u2019nin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frenmesi \u00fczerine harekete ge\u00e7ti ve savc\u0131l\u0131k karar\u0131yla mezar\u0131n a\u00e7t\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep etti, \u0130\u015feri\u2019nin mezar\u0131 Fethi kabir i\u015flemiyle a\u00e7\u0131l\u0131r ve mezardan \u00f6rnek al\u0131n\u0131r. ,Ancak adli t\u0131p raporunda mezardan al\u0131nan \u00f6rnekte 'kad\u0131n DNA\u2019s\u0131 profiline rastlanm\u0131\u015ft\u0131r raporun \u00fczerine Oduncuo\u011flu 2 y\u0131l sonra 2017 y\u0131l\u0131nda tekrar mezar\u0131 a\u00e7t\u0131rd\u0131. Bu defa mezar kapsaml\u0131 bir \u015fekilde a\u00e7\u0131ld\u0131 ve tekrar \u00f6rnek al\u0131nd\u0131. Ancak sonu\u00e7 de\u011fi\u015fmedi. \r\n,\u00d6te yandan biyolojik anne oldu\u011fu iddia edilen Z\u00fclfiye Han\u0131m yay\u0131na ba\u011flanarak, iddialar\u0131 kabul etmedi\u011fini ve DNA testine haz\u0131r oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Oduncuo\u011flu\u2019nun soyba\u011f\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesinde iddia edilen olaylar ve ki\u015filer Esra Erol\u2019da program\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kmaya devam ediyor. ,Ger\u00e7ek ailesine dair elinde \u00e7ok az bilgi sahibi olan Oduncuo\u011flu, kendisine gelen bilgilerle Esra Erol\u2019da program\u0131na ba\u015fvurdu. \r\n\r\n