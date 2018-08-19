Eşyalar kaybolunca evine gizli kamera koydu! İzleyince gözlerine inanamadı

\u0130zleyince g\u00f6zlerine inanamad\u0131...\r\n,S\u00fcrekli e\u015fyalar\u0131n\u0131n kaybolmas\u0131 \u00fczerine eve g\u00fcvenlik kameras\u0131 koyan kirac\u0131, eve giren h\u0131rs\u0131z\u0131n kim oldu\u011funu \u00f6\u011frenince \u015foke oldu!,E\u015fyalar kaybolunca evine gizli kamera koydu!,Olay, Bursa'n\u0131n \u0130znik il\u00e7esi Sel\u00e7uk mahallesinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, d\u00f6rt katl\u0131 apartman\u0131n ikinci kat\u0131nda oturan okul m\u00fcd\u00fcr\u00fc O.G.K, bir s\u00fcredir evinde e\u015fyalar\u0131n\u0131n ortadan kayboldu\u011funu fark etti. H\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphesiyle kap\u0131 ve pencerelerini kontrol etmesine ra\u011fmen zorlama olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden O.G.K., bunun \u00fczerine gizli kamera kurarak cep telefonu ile evi izlemeye ba\u015flad\u0131.,Telefondan izledi\u011fi evinin kap\u0131s\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden O.G.K., i\u00e7eriye bir kad\u0131n\u0131n girdi\u011fini g\u00f6rd\u00fc. ,Ko\u015farak eve giden O.G.K., kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda ev sahibinin e\u015fi S.T. ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri, izledikleri kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde S.T.'nin anahtarla kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ve daha sonra i\u00e7eriden tekrar kitleyip evin i\u00e7inde dola\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve e\u015fyalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti.\r\n\r\n,O.G.K. ve e\u015fi, "Tabaklar\u0131m\u0131, \u00e7anaklar\u0131m\u0131, nevresim tak\u0131mlar\u0131m\u0131, bardaklar\u0131m\u0131 da sen ald\u0131n. Her \u015feyimi sen ald\u0131n. Senin y\u00fcz\u00fcnden birbirimize girdik' diyerek ev sahibi S.T.'ye tepki g\u00f6sterdi., S.T.'nin emniyetteki sorgusunda su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi\u011fi 'Kap\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131 \u00f6rtt\u00fcm' dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n