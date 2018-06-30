Et yiyen bakteri genç adamı tüketti!

Alex Lewis, uzuvlar\u0131n\u0131 ve dudaklar\u0131n\u0131 \u00f6l\u00fcmc\u00fcl bir enfeksiyon y\u00fcz\u00fcnden kaybetti.\r\n\r\n,Et yiyen bakteri gen\u00e7 adam\u0131 t\u00fcketti!,Hayat arkada\u015f\u0131 Lucy Townsend, onu bu zorlu s\u00fcre\u00e7te hi\u00e7 yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. Alex'in elini hi\u00e7 b\u0131rakmad\u0131.\r\n,Ard\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn daha normal g\u00f6r\u00fcnmesi i\u00e7in omuz derisinden dudak yap\u0131ld\u0131.\r\n,Dikilen dudaklar\u0131n daha do\u011fal g\u00f6r\u00fcnmesi i\u00e7in bir de kal\u0131c\u0131 makyaj yap\u0131ld\u0131.\r\n,.,Kollar\u0131n\u0131,dudaklar\u0131n\u0131, bacaklar\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Kangren y\u00fcz\u00fcnden y\u00fcz\u00fcn\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 ve d\u00f6rt uzvu da kesildi.\r\n,Protezler tak\u0131ld\u0131, onlar\u0131 kullanmaya ba\u015flad\u0131, dudaklar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6ncelerde plastik a\u011f\u0131zl\u0131k yap\u0131ld\u0131.\r\n,Lewis, tek bir deri par\u00e7as\u0131yla hem \u00fcst hem de alt dudaklar\u0131n bir kerede kaplanmas\u0131 i\u00e7in ameliyat edilen ilk ki\u015fi.\r\n,Lewis, dudaklar\u0131na yap\u0131lan bu dokunu\u015fun ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini ifade etti. Deri grefti ve t\u0131bbi d\u00f6vmenin, k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011fluyla ili\u015fkisini yeniden in\u015fa etmesine izin verdi\u011fini s\u00f6yledi.,Gen\u00e7 adam resmen eridi...,Ona korkun\u00e7 ac\u0131lar ya\u015fatan hastal\u0131k ise et bir bakteriydi.\r\n\r\n,2013 y\u0131l\u0131nda et yiyen bakteri y\u00fcz\u00fcnden kollar\u0131n\u0131, bacaklar\u0131n\u0131 ve dudaklar\u0131n\u0131 kaybeden 38 ya\u015f\u0131ndaki Lewis'in hayat\u0131 birden kabusa d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,Daily Mail'de yer alan habere g\u00f6re; evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131 olan Lewis, hayata ba\u011flanabilmek i\u00e7in \u00e7ok uzun yollardan ge\u00e7ti.\r\n,Lewis, kesilen uzuvlar\u0131n\u0131n yerine tak\u0131lan protezler tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ok zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi.\r\n