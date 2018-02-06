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Etiyopya’da hayran bırakan karınca gökdelenleri
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Etiyopya’nın çeşitli bölgelerinde yoğun olarak görülen ve bazılarının yüksekliği 4 metreye kadar ulaşan karınca yuvaları, ilk kez görenleri hayrete düşünüyor. Karıncaların gökdelenleri peri bacalarını andırıyor.
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