Etkisine inanamayacaksınız...

Do\u011fal bir bitkinin insana sa\u011flayabilece\u011fi katk\u0131y\u0131 bir\u00e7ok kimyasal bir araya gelse de sa\u011flayamaz.,Halk aras\u0131nda farkl\u0131 isimlerle tan\u0131nan bitki insanlar\u0131n hem ciltleri i\u00e7in hem de sa\u00e7lar\u0131 i\u00e7in farkl\u0131 bak\u0131m y\u00f6ntemlerin ile yard\u0131m\u0131 olmaktad\u0131r. \u0130\u015fte \u015fifal\u0131 bitkiler aras\u0131nda ilk s\u0131raya yazabilece\u011fimiz bu bitki ile yapabilece\u011finiz bak\u0131m \u00f6nerileri...,Aloe Vera bitkisi uzun ve dikenli yapraklar\u0131 olan bir bitkidir. Bize faydas\u0131 bulunan b\u00f6l\u00fcm yapraklar\u0131d\u0131r. Yapraklar\u0131 a\u011fa\u00e7tan kesildikten sonra i\u00e7inde bulunan s\u0131v\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131 ile birlikte i\u015fimize yarayan k\u0131s\u0131m olan jel elde edilir. Etkili olmas\u0131 i\u00e7in yapraklar\u0131n i\u00e7erisinden \u00e7\u0131kar\u0131lan jelin en ge\u00e7 6 saat i\u00e7erisinde kullan\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Daha ge\u00e7 kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda etkili olmaktad\u0131r ancak genelde bu saat aral\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131m\u0131 tavsiye edilmektedir. Yeti\u015ftirilmesi i\u00e7in \u00f6zel olarak botanik bilgisi gereken bir a\u011fa\u00e7t\u0131r. \u0130\u00e7inde jel bulunmas\u0131na ra\u011fmen a\u011fac\u0131n yeti\u015fmesi i\u00e7in \u00e7ok fazla suya ihtiya\u00e7 duyulmamaktad\u0131r. Evinizde yeti\u015ftirebilirsiniz. Ancak bunun i\u00e7in gerekli bilgilere sahip olman\u0131z gerekiyor. Bunun i\u00e7in bir botanik\u00e7iye giderek bitkiyi temin ederek nas\u0131l yeti\u015ftirece\u011finizi \u00f6\u011frenmeniz gerekiyor. Ard\u0131ndan bir sak\u0131 i\u00e7erisinde g\u00fcne\u015f alan bir konumda rahat\u00e7a kendi bitkinizi \u00fcretebilirsiniz.\r\n\r\n,Cildimizde bulunan ve \u00e7irkin bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn olu\u015fmas\u0131na neden olan siyah noktalar\u0131n kaybedilmesinde size fayda sa\u011flayacakt\u0131r. Cildin belirli b\u00f6lgesinde ortaya \u00e7\u0131kan \u015fi\u015fkinliklerin azalt\u0131lmas\u0131na sa\u011flayacakt\u0131r. Ayr\u0131ca cilt de hasarl\u0131 olan noktalar\u0131n iyile\u015fme s\u00fcrecini h\u0131zland\u0131r\u0131c\u0131 etkisi bulunmaktad\u0131r. Jelin i\u00e7erisin de bulunan anti bakteriyel \u00f6zelli\u011fi sayabilece\u011fimiz \u00e7ok say\u0131da faydas\u0131 vard\u0131r. \u00d6rne\u011fin v\u00fccudunuz da yaral\u0131 olan b\u00f6lgelerin temizlenmesinde ve tedavi edilmesinde bu bitkiden yararlanabilirsiniz. Bu hizmeti sa\u011flayan ender \u00fcr\u00fcnlerden birisi olarak bilinmektedir.\r\n\r\n,\r\nMalzemeler:\r\n\r\nYapra\u011f\u0131ndan kopar\u0131ld\u0131ktan sonra s\u0131k\u0131larak elde edilen bir final aloe vera jeli,\r\nTaze olmas\u0131na dikkat etmeniz gereken bir yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 kadar limon suyu ve son olarak da \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 kadar bala ihtiyac\u0131n\u0131z var.\r\n\r\nHaz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131\r\n\r\nBu malzemelerin hepsini elinizin alt\u0131na ald\u0131ktan sonra sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n ihtiya\u00e7 duydu\u011fu maskeyi yapmaya ba\u015flayabilirsiniz. Temiz bir kasenin i\u00e7ine yukar\u0131 da sayd\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcm malzemeleri koyarak kar\u0131\u015ft\u0131rmal\u0131s\u0131n\u0131z. Kar\u0131\u015f\u0131m haz\u0131r olduktan sonra \u00f6nceden temizledi\u011finiz sa\u00e7\u0131n\u0131za bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 her noktas\u0131na gelecek \u015fekilde s\u00fcrmeli ve yedirmelisiniz. Sa\u00e7 diplerine \u00f6zel ilgi ve masaj yapman\u0131z\u0131 tavsiye edebiliriz. S\u00fcrme i\u015flemi bittikten sonra sa\u00e7\u0131n\u0131za bone ge\u00e7irebilir ya da t\u00fcm evlerde bulunan stre\u00e7 film ile korumas\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131n. Yar\u0131m saat gibi bir s\u00fcre beklettikten sonra sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 \u00f6zellikle so\u011fuk su yard\u0131m\u0131 ile iyice y\u0131kaman\u0131z gerekiyor. Bu sayede t\u00fcm maske sa\u00e7\u0131n\u0131zdan kolayca temizlenecektir.,Sadece cildimize faydal\u0131 bir bitki de\u011fildir ayn\u0131 zamanda sindirim sistemi hastal\u0131klar\u0131 olarak bilinen homoroid, kab\u0131zl\u0131k, \u00fclser gibi hastal\u0131klar\u0131n tedavisinde ve \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesinde size yard\u0131m\u0131 olacakt\u0131r. K\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131klar\u0131n olu\u015fmamas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olacak, ya\u015flanmay\u0131 \u00f6nleyecek bir etki g\u00f6sterecektir. Sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n ihtiya\u00e7 duydu\u011fu bak\u0131m\u0131 sa\u011flayacak ve sa\u00e7lar\u0131n daha h\u0131zl\u0131 uzamas\u0131na etki edecektir. Sa\u00e7ta olu\u015fmas\u0131 insan\u0131n can\u0131n\u0131 s\u0131kan kepe\u011fin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7menize yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r. Cildin gerekti\u011fi gibi temizlenmesini ve cildin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu nemi elde etmesinde \u00f6nemli bir g\u00f6rev \u00fcstlenecektir.\r\n\r\n,\r\nMalzemeler\r\n\r\nLimon, yar\u0131m limon yeterli olacakt\u0131r\r\n\u00dc\u00e7 farkl\u0131 kase gerekiyor\r\n\u0130ki adet teze yani dal\u0131ndan kopar\u0131lm\u0131\u015f aloe vera yapra\u011f\u0131\r\nMalzemeleri haz\u0131rlamak i\u00e7in blender, temiz bir b\u0131\u00e7ak ve meyve suyu s\u0131kaca\u011f\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n\r\n\r\nMaskeyi v\u00fccudunuza elinizin yard\u0131m\u0131 ile iyice masaj yaparak yedirin. Yedirirken acele etmeyin ve her ye