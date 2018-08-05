Eto'nun tranfer gideceği takım belli oldu

Eto, Konyaspor ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rm\u0131\u015ft\u0131...,Tranfer gidece\u011fi tak\u0131m belli oldu...,Bursaspor, Konyaspor ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Samuel Eto'o'yu transfer ediyor. Ye\u015fil-beyazl\u0131lar ilk g\u00f6r\u00fc\u015fmeden olumlu sonu\u00e7 ald\u0131.\r\n,Kadrosuna mutlaka y\u0131ld\u0131z bir forvet katmak isteyen Bursaspor, bu do\u011frultudaki ilk hedefini Papiss Cisse ve Seydou Doumbia olarak belirlemi\u015fti.\r\n\r\n,Seydou Doumbia\u2019n\u0131n kiralanmas\u0131 i\u00e7in de Sporting Lizbon\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015fen Timsahlar, Portekiz ekibinden olumsuz yan\u0131t al\u0131nca transfer zora girdi.\r\n\r\n\r\n,Rotas\u0131n\u0131 Konyaspor\u2019dan ayr\u0131lan Samuel Eto\u2019o\u2019ya \u00e7eviren Bursa, Kamerunlu y\u0131ld\u0131zla g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,37 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuyla kurulan ilk temaslardan olumlu sonu\u00e7 olan Timsahlar, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde y\u0131ld\u0131z golc\u00fc ile tekrardan pazarl\u0131k masas\u0131na oturacak ve transfere nokta koymaya \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n\r\n,Uzun s\u00fcredir bu iki isim i\u00e7in giri\u015fimlerini s\u00fcrd\u00fcren Ye\u015fil- Beyazl\u0131lar, bir t\u00fcrl\u00fc sonuca ula\u015famad\u0131. Cisse i\u00e7in \u00c7in ekibi Shandong Luneng ile anla\u015fan Timsah, Senegalli futbolcunun isteklerini kar\u015f\u0131layamad\u0131 ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeler durma noktas\u0131na geldi.\r\n\r\n,Eto\u2019o\u2019nun T\u00fcrkiye\u2019de kalmak istemesi nedeniyle Bursa\u2019n\u0131n teklifine s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 gelen haberler aras\u0131nda.\r\n\r\n