Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi cevap

Frans\u0131z dergisine r\u00f6portaj veren Antalyaspor'un y\u0131ld\u0131z\u0131 Samuel Eto'o Erdo\u011fan sorusuna tokat gibi bir cevap verdi.,Frans\u0131z dergisi, Kamerunlu y\u0131ld\u0131za futboldan \u00e7ok politik sorular y\u00f6neltti. Ancak Eto\u2019o kendisini ve T\u00fcrkiye\u2019yi sorgulayan Frans\u0131zlara tokat gibi cevaplar verdi. \u0130\u015fte r\u00f6portajdan kesitler:,Soru: \u201c\u00dc\u00e7 \u015eampiyonlar Ligi kupas\u0131 olan biri S\u00fcper Lig\u2019de alt s\u0131ralarda yer alan bir tak\u0131m\u0131n forvetinde ne yap\u0131yor?\u201d\r\n\r\n,Eto\u2019o: \u201cBeni bug\u00fcn motive eden d\u00fcn oldu\u011fu gibi tutku. Her zaman gol atmal\u0131, her zaman oyunu de\u011fi\u015ftiren o pas\u0131 vermeli ve insanlar\u0131 mutlu etmeliyim. 2014\u2019te futbolu b\u0131rakmaya karar vermi\u015ftim e\u015fim devam etme konusunda beni cesaretlendirdi.\u201d,Soru: \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ayk\u0131r\u0131 sesleri bast\u0131rd\u0131\u011f\u0131, muhalefeti hapse att\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve Suriye\u2019de, DEA\u015e\u2019la sava\u015fan K\u00fcrtlerle sava\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir \u00fclkedesin. Bu durum seni endi\u015felendirmiyor mu?\u201d\r\n,Eto\u2019o: \u201cBurada k\u00f6t\u00fc \u015feyler ya\u015fanm\u0131yor. Paris ve Londra\u2019daki sald\u0131r\u0131lar\u0131 da hesaba kat\u0131nca kendimi T\u00fcrkiye\u2019de g\u00fcvende hissediyorum. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131 yak\u0131ndan tan\u0131yorum. Bana sayg\u0131 g\u00f6sterdi. Ben de ona hayran\u0131m.\u201d\r\n,Soru: \u201cBu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn insan haklar\u0131 savunucular\u0131n\u0131 \u015foke edecektir.\u201d\r\nEto\u2019o: \u201c\u0130stedi\u011fime hayran olmakta \u00f6zg\u00fcr\u00fcm. Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Macron\u2019u da seviyorum. Gabon Cumhurba\u015fkan\u0131 Ali Bongo benim a\u011fabeyim gibi. Uzun zamand\u0131r arkada\u015f\u0131z. Kamerun\u2019da Biya i\u00e7in de ayn\u0131s\u0131 ge\u00e7erli. Ama ben bir politikac\u0131 de\u011filim.\u201d\r\n,Soru: \u201cGeorge Weah\u2019\u0131n Liberya Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131 seni politika konusunda heveslendiriyor mu?\u201d\r\nEto\u2019o: \u201cOnun yemin t\u00f6reninde oradayd\u0131m. Bize sahada hayal kurma \u015fans\u0131 veren birisinin b\u00f6yle bir yere gelmesi \u00e7ok g\u00fczel. Ona inan\u0131yorum. O ve di\u011ferleri sayesinde Afrika daha da geli\u015fecek. Bu k\u0131ta sadece sava\u015f ve \u0131st\u0131rap demek de\u011fildir.\u201d