Eto'o'ya ölüm tehdidi

Frans\u0131zca ve \u0130ngilizce konu\u015fulan Kamerun'da, h\u00fck\u00fbmetin \u0130ngilizce bilmeyen \u00f6\u011fretmenleri ve hakimleri Anglofon b\u00f6lgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ard\u0131ndan 2016'da g\u00f6steriler d\u00fczenlenmesiyle kriz patlak vermi\u015fti. \u00d6\u011fretmenlerin boykotu sonucu okula gitme oran\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede, ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n tehditleri nedeniyle de bir\u00e7ok okul kapanm\u0131\u015ft\u0131.,Ulusal bas\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, Kamerun'un kuzeybat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Anglofon (\u0130ngilizce konu\u015fulan) b\u00f6lgelerindeki siyasi kriz nedeniyle okula gitmeyi b\u0131rakan \u00f6\u011frencileri gelecek e\u011fitim d\u00f6neminde okula d\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in arabuluculuk yapmay\u0131 kabul eden Atiker Konyaspor'un Kamerunlu y\u0131ld\u0131z\u0131 Samuel Eto'o, sosyal medya \u00fczerinden \u00f6ld\u00fcr\u00fclmekle tehdit edildi.\r\n,Anglofon ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131lara ait oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen bir hesaptan, "Daha fazla uluslararas\u0131 dikkat \u00e7ekmenin tek yolu Ambazonya'ya girdi\u011finde Eto\u2019o\u2019yu \u00f6ld\u00fcrmek." yaz\u0131l\u0131 bir mesaj payla\u015f\u0131ld\u0131. Mesaj k\u0131sa s\u00fcre sonra bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan sosyal ortamda yay\u0131ld\u0131.\r\n,Orta Afrika \u00fclkesi Kamerun'un sorunlu b\u00f6lgelerinden Anglofon'da e\u011fitimi te\u015fvik i\u00e7in arabulucu olmas\u0131 teklif edilen Atiker Konyaspor'un Kamerunlu y\u0131ld\u0131z\u0131 Eto'o'nun ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131 gruplar taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fcmle tehdit edildi\u011fi bildirildi.\r\n,Kamerun E\u011fitim Bakan\u0131 Nalova Lyonga sal\u0131 g\u00fcn\u00fc ba\u015fkent Yaounde'de Eto'o ile yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede kendisinden Anglofon b\u00f6lgelerini ziyaret ederek velileri \u00e7ocuklar\u0131n e\u011fitimini devam ettirmeleri konusunda te\u015fvik etmesini istemi\u015fti. Lyonga, Kas\u0131m 2016'dan bu yana devam eden kriz nedeniyle kapanma noktas\u0131na gelen okullar\u0131n gelecek y\u0131l normalle\u015fmesi i\u00e7in Eto'o'nun pop\u00fclerli\u011finden yararlanmak istediklerini ifade etmi\u015fti.\r\n,Birle\u015fmi\u015f Milletler verilerine g\u00f6re, kriz s\u00fcresince b\u00f6lgede en az 40 okul yak\u0131ld\u0131. Ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131lar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderli\u011finde kuzeybat\u0131daki Anglofon b\u00f6lge Bamenda'da "Ambazonya" ad\u0131n\u0131 verdikleri bir devlet kurduklar\u0131n\u0131 ilan etmi\u015fti. Tabe, ocak ay\u0131nda Nijerya'da yakalanm\u0131\u015f ve Kamerun'a iade edilmi\u015fti. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ile ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131lar aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmalarda bug\u00fcne kadar y\u00fczlerce ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Eto'o, kendisine yap\u0131lan teklifi kabul etmi\u015f ayr\u0131ca spordaki deneyimlerini de gen\u00e7lerle payla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n