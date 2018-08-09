Eto'o'ya Süper Lig ekibi kanca attı

Atiker Konyaspor'la yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Samuel Eto'o i\u00e7in S\u00fcper Lig ekibi devreye girdi.,H\u00fccumda Muri\u00e7 ve Samudio d\u0131\u015f\u0131nda iyi bir golc\u00fc arayan \u00c7.Rizespor, Konya'dan ayr\u0131lan d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z santrfor Samuel Eto'o'ya kanca att\u0131. ,Atmaca, ligin ba\u015flamas\u0131na 24 saatten az bir zaman kala Fransa'dan da bir\u00e7ok talibi olan Eto'o'yla ba\u011flant\u0131 kurdu., Bir an \u00f6nce transferi ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye basan ye\u015fil-mavili kurmaylar\u0131n Kamerunlu y\u0131ld\u0131zla yapt\u0131klar\u0131 ilk g\u00f6r\u00fc\u015fmeden olumlu ayr\u0131ld\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,3 sezondur Spor Toto S\u00fcper Lig'de forma giyen 37 ya\u015f\u0131ndaki tecr\u00fcbeli golc\u00fc, \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 toplam 89 kar\u015f\u0131la\u015fmada 50 kez a\u011flar\u0131 havaland\u0131rmay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,Arap ve \u00c7in tak\u0131mlar\u0131nda futbol kariyerini noktalamak istemeyen Eto'o'nun y\u0131ll\u0131k 2 milyon Euro \u00fccret talep etti\u011fi bildirildi. ,Karadeniz ekibinin y\u00f6neticilerinin de talep edilen \u00fccret noktas\u0131nda Eto'o'nun menajeriyle s\u0131k\u0131 bir pazarl\u0131\u011fa giri\u015fti\u011fi ve belli bir noktada bulu\u015fuldu\u011fu belirtildi. (Skorer)