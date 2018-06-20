Euro 2016'ya damga vurmuştu...Yanakson artık 2 yaşında

Sosyal medya'da 'yanakson' lakab\u0131 tak\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck bebek art\u0131k 2 ya\u015f\u0131nda. ,\u0130zlanda Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n oyuncular\u0131ndan olan Ari Freyr Skulasson'un k\u0131z\u0131 Camilla osk Aradottir EURO 2016 turnuvalar\u0131nda objektiflere yans\u0131m\u0131\u015f ve yanaklar\u0131yla g\u00fcndem olmu\u015ftu.\r\n\r\n,D\u00fcnya'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck futbol organizasyonu olan ve her 4 y\u0131lda bir d\u00fczenlenen D\u00fcnya Kupas\u0131 bu y\u0131l Rusya'da d\u00fczenleniyor. Bu b\u00fcy\u00fck turnuvada \u00fclke tak\u0131mlar\u0131 sahada m\u00fccadele ederken, taraftarlar ise trib\u00fcnlerde tak\u0131mlar\u0131n\u0131n m\u00fccadelesine destek veriyor.,Bu b\u00fcy\u00fck organizasyon da objektiflere her daim ilgin\u00e7 bireyler, anlar, olaylar tak\u0131labilir. \u0130zlandal\u0131 futbolcu Ari Freyr Skulason'un k\u0131z\u0131 Camilla osk Aradottir kameralara yans\u0131yan ilgin\u00e7 bireylerden biri.,Di\u015f hekimi de olan Heimir Hallgrimsson'un teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 \u0130zlanda, Avrupa Elemeleri'nde T\u00fcrkiye, H\u0131rvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda m\u00fccadele etti. Grupta oynad\u0131\u011f\u0131 10 ma\u00e7ta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 ma\u011flubiyet ya\u015fayan \u0130zlanda, toplad\u0131\u011f\u0131 22 puanla lider olarak 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 biletini ald\u0131.,Uluslararas\u0131 arenada ilk \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 2014 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 elemelerinde g\u00f6steren \u0130zlanda, play-off turunda H\u0131rvatistan'a elenerek \u015fampiyona biletini alamam\u0131\u015ft\u0131.,Bir \u00fcst tura y\u00fckselmek i\u00e7in Arjantin, Nijerya ve H\u0131rvatistan'la m\u00fccadele eden \u0130zlanda'da Ari Skulason'un k\u0131z\u0131 da bir kez daha g\u00fcndeme oturdu.\r\n\r\nEURO 2016'daki Fransa ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Skulason, trib\u00fcndeki ailesine gitmi\u015f ve k\u0131z\u0131yla \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011fraflar, futbolseverler taraf\u0131ndan binlerce be\u011feni alm\u0131\u015ft\u0131.,Skulason'un k\u0131z\u0131 Camilla \u00f3sk Arad\u00f3ttir'e "Yanakson" lakab\u0131 tak\u0131lm\u0131\u015f ve sosyal medyada fenomene d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nAile soyad\u0131n\u0131n kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 \u0130zlanda'da b\u00fct\u00fcn kad\u0131nlar\u0131n soyadlar\u0131 "dottir" (k\u0131z \u00e7ocuk), erkeklerinki ise "son" (erkek \u00e7ocuk) ile bitiyor. \u00c7o\u011funlukla baban\u0131n, yeni yeni de annenin k\u0131z\u0131 ya da o\u011flu olarak soyad al\u0131n\u0131yor.,Yanakson" lakapl\u0131 Camilla \u00f3sk Arad\u00f3ttir ise 2 y\u0131ll\u0131k aran\u0131n ard\u0131ndan tekrardan sosyal medyada g\u00fcndeme geldi. \u0130\u015fte Ari Skulason'un k\u0131z\u0131 Camilla \u00f3sk Arad\u00f3ttir'in son hali...