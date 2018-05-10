Ev alacaklara müjde! Faizler düşürüldü

Milyonlarca vatanda\u015f bug\u00fcn\u00fc bekliyordu.Ev almak i\u00e7in g\u00fcn sayan vatanda\u015fa g\u00fczel haber geldi.\r\n,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde bankalar\u0131n konut sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc canland\u0131rmak i\u00e7in kampanya ba\u015flataca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilk hamle Ziraat Bankas\u0131'ndan geldi,Bankadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Ziraat Bankas\u0131 konut piyasas\u0131nda \u00f6zellikle son 3 y\u0131lda g\u00f6sterdi\u011fi g\u00fc\u00e7l\u00fc b\u00fcy\u00fcme performans\u0131 sayesinde pazar pay\u0131n\u0131 s\u00fcrekli b\u00fcy\u00fcterek 2018 y\u0131l\u0131 ilk \u00e7eyre\u011fi sonu itibariyle yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 25 seviyesine ula\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 200 milyar TL b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011fe sahip konut kredisi piyasas\u0131nda; 2016 ve 2017 y\u0131llar\u0131nda sa\u011flanan b\u00fcy\u00fcmenin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 50\u2019si Ziraat Bankas\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f olup, 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde de ayn\u0131 trendin devam etti\u011fi g\u00f6r\u00fclmektedir.\r\n\r\n,Gelece\u011fe umutla bakan ve daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir T\u00fcrkiye ekonomisi i\u00e7in \u00fclke bilan\u00e7osunu her zaman kendi bilan\u00e7osunun \u00f6n\u00fcnde tutan Ziraat Bankas\u0131, bug\u00fcn \u00f6nc\u00fc bir ad\u0131m daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere 500 bin TL\u2019ye kadar olan konut kredilerinde; 10 y\u0131la kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oran\u0131n\u0131 ayl\u0131k %0,98 olarak belirlemi\u015ftir." denildi.\r\n,Ziraat Bankas\u0131, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 0.98'e \u00e7ekildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Ziraat Bankas\u0131'nda konut kredi faizleri y\u00fczde 1.23 seviyesindeydi. Ziraat Bankas\u0131'n\u0131n ard\u0131ndan di\u011fer kamu bankalar\u0131n\u0131n da faizleri benzer seviyelere \u00e7ekmesi bekleniyor.\r\n\r\n