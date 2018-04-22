Ev almak isteyenlere büyük müjde

Ba\u015fbakanl\u0131k Toplu Konut \u0130daresi (TOK\u0130) taraf\u0131ndan borcunu erken \u00f6deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve i\u015f yeri al\u0131c\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik her y\u0131l yap\u0131lan y\u00fczde 20 indirim kampanyas\u0131na ba\u015fvurular, 24 Nisan tarihinde ba\u015flayacak.,Kampanya kapsam\u0131ndaki konut ve i\u015f yeri sahiplerinin bor\u00e7 bakiyelerini Gayrimenkul Sat\u0131\u015f S\u00f6zle\u015fmesi\u2019ni imzalad\u0131klar\u0131 bankalardan \u00e7ekecekleri konut kredisi ile de kapatabileceklerini belirten TOK\u0130 Ba\u015fkan\u0131 Turan, \u201cKonut faiz oranlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 1\u2019in alt\u0131na inmesi gerekiyordu. Bizde bu y\u0131l bankalar\u0131m\u0131za bunu belirttik. ,Bankalar\u0131m\u0131z da bu \u00e7a\u011fr\u0131ya cevap verip, konut kredisi faizlerini 50 bin TL\u2019ye kadar 120 ay vade imkan\u0131 ile 0,99\u2019dan verecek. 50 bin TL \u00fczerindeki kredi oranlar\u0131 ise 120 aya kadar y\u00fczde 1,06 ile verilecek. Yap\u0131lan bu uygulama ile Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u2018faiz indirin\u2019 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na da e\u015flik etmi\u015f olduk\u201d dedi. \r\n\r\n,Turan, ayr\u0131ca kredi kullanacak vatanda\u015flar\u0131n tahsis \u00fccreti \u00f6demeyece\u011fini de belirtti. \u0130ndirim kampanyas\u0131n\u0131n konut ve i\u015f yeri sahipleri i\u00e7in moral ve motivasyon kayna\u011f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Turan, \u201cBankalar ge\u00e7en hafta itibar\u0131yla indirime gittiler. Faizlerin 50 bin TL\u2019ye kadar 120 ayda 0,99\u2019a gelmesi \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131r. Bunun 50 bin TL \u00fczerinde de uygulanmas\u0131 gerekmektedir\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. \r\n\r\n,Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen vatanda\u015flar\u0131n son ba\u015fvuru tarihi olan 18 May\u0131s\u2019a kadar ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yapmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, bu tarihten sonra yap\u0131lacak bor\u00e7 kapatmalar\u0131nda s\u00f6z konusu indirim oran\u0131ndan yararlan\u0131lmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Kampanyadan sat\u0131\u015flar\u0131 2016 y\u0131l\u0131 sonuna kadar ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f ve geri \u00f6deme taksiti 2016 y\u0131l\u0131 sonuna kadar ba\u015flam\u0131\u015f konut ve i\u015f yerleri sahiplerinin yararlanabilece\u011fini aktaran Turan, \u201cVadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyas\u0131na dahil edilmemi\u015ftir. ,Turan, bu y\u0131lki indirim kampanyas\u0131nda esnek \u00f6deme plan\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cY\u00fczde 20 indirim kampanyam\u0131zdan b\u00fct\u00fcn bor\u00e7 bakiyesini kapatamayacak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da yararlanabilecek. Borcunun tamam\u0131n\u0131 kapatamayacak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bor\u00e7 bakiyesinin y\u00fczde 25\u2019inden az olmamak \u015fart\u0131yla yapt\u0131klar\u0131 pe\u015fin \u00f6demelerde y\u00fczde 20 indirim kampanyas\u0131ndan faydalanabilecek\u201d dedi. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z indirim kampanyas\u0131ndan 17 bin 706 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131 faydalanarak 950 milyon 767 bin lira bor\u00e7 kapatt\u0131\u201d diye konu\u015ftu. \r\n